У Луганську 16-річних підлітків готуватимуть до мобілізації до ЗС РФ, — ЦНС

У тимчасово окупованому місті запрацює російський центр підготовки "Воин". Окупанти навчають підлітків основам стрільби, роботі з безпілотними літальними апаратами, засобами зв’язку та радіоелектронної боротьби, розповіли координатори підпілля.

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На тимчасово окупованих територіях росіяни планують дітей віком від 14 років направляти на військову підготовку, а від 16 років — готувати до мобілізації. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

У Луганську розпочне роботу російський центр суперпідготовки "Воин". Відкриттям філіалу займається особисто директор організації Олександр Зайцев. У ЦНС наголосили, що російська організація вже виконує завдання Міноборони РФ по рекрутингу та підготовці молоді до подальшої служби в Збройних силах Російської Федерації. Підлітків навчають основам стрільби, роботі з безпілотними літальними апаратами, засоби зв’язку та радіоелектронної боротьби. Цим напрямком керує депутат російської Держдуми Віктор Водолацький.

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Росіяни готують українських підлітків до війни: у ЦНС розповіли подробиці

Координатори підпілля повідомили, що росіяни планують на військову підготовку віддавати дітей віком від 14 років, а від 16 років готувати до мобілізації, що є порушенням статті 51 Женевської конвенції.

ЦНС отримав доступ до списку всіх осіб, залучених до розгортання таких центрів. Кожен понесе відповідальність за скоєні злочини, додали в підпіллі.

Нагадаємо, 5 грудня у ЦНС розповіли, що на тимчасово окупованих територіях ворог розбудовує мережу мілітаризованих клубів для українських підлітків. "Центр військово-спортивної підготовки" відкрили на базі псевдоколеджу в Луганську.

24 листопада стало відомо, що російські окупанти змушують студентів фейкових медичних навчальних закладів допомагати військовим ЗС РФ, які отримали поранення. Старшокурсників відправляють на роботу у військові госпіталі як на практику.