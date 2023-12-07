В Луганске 16-летних подростков будут готовить к мобилизации в ВС РФ, — ЦНС

Во временно оккупированном городе заработает российский центр подготовки "Воин". Оккупанты обучают подростков основам стрельбы, работе с беспилотными летательными аппаратами, средствами связи и радиоэлектронной борьбы, рассказали координаторы подполья.

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На временно оккупированных территориях россияне планируют детей в возрасте от 14 лет направлять на военную подготовку, а от 16 лет — готовить к мобилизации. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

В Луганске начнет работу российский центр суперподготовки "Воин". Открытием филиала занимается лично директор организации Александр Зайцев. В ЦНС отметили, что российская организация уже выполняет задачи Минобороны РФ по рекрутингу и подготовке молодежи к дальнейшей службе в Вооруженных силах Российской Федерации. Подростков обучают основам стрельбы, работе с беспилотными летательными аппаратами, средствам связи и радиоэлектронной борьбы. Этим направлением руководит депутат российской Госдумы Виктор Водолацкий.

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Россияне готовят украинских подростков к войне: в ЦНС рассказали подробности

Координаторы подполья сообщили, что россияне планируют на военную подготовку отдавать детей в возрасте от 14 лет, а от 16 лет готовить к мобилизации, что является нарушением статьи 51 Женевской конвенции.

ЦНС получил доступ к списку всех лиц, привлеченных к развертыванию таких центров. Каждый понесет ответственность за совершенные преступления, добавили в подполье.

Напомним, 5 декабря в ЦНС рассказали, что на временно оккупированных территориях враг развивает сеть милитаризованных клубов для украинских подростков. "Центр военно-спортивной подготовки" открыли на базе псевдоколледжа в Луганске.

24 ноября стало известно, что российские оккупанты заставляют студентов фейковых медицинских учебных заведений помогать военным ВС РФ, которые получили ранения. Старшекурсников отправляют на работу в военные госпитали как на практику.