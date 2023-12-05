Росіяни готують українських підлітків до війни: у ЦНС розповіли подробиці

У тимчасово окупованому Луганську росіяни відкрили "Центр військово-спортивної підготовки" на базі псевдоколеджу, розповіли координатори підпілля.

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На тимчасово окупованих територіях росіяни розбудовують мережу мілітаризованих клубів для українських підлітків. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Росіяни розбудовують мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків на тимчасово окупованих територіях", — йдеться у повідомленні.

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Координатори підпілля зазначили, що на базі псевдоколеджу в Луганську окупанти відкрили "Центр військово-спортивної підготовки". Зокрема, з федерального бюджету відбулося фінансування відкриття так званого центру, що вказує на "цілеспрямовану програму з ініціативи Кремля".

Студенти "коледжу" з 14 років "будуть піддаватись промиванню мізків" та проходити підготовку до військової служби в армії Російської Федерації. У ЦНС вважають, що це є черговим актом порушення міжнародного права росіянами, які вербують українських підлітків на війну проти їхньої історичної Батьківщини.

У Центрі закликали батьків на тимчасово окупованих територіях приділяти більше уваги патріотичному вихованню дітей та не допустити, аби підлітки стали жертвами пропаганди та "заручниками варварської політики Кремля".

Нагадаємо, 28 листопада в Центрі національного спротиву розповіли, що ворог використовує українських дітей для прославлення війни на тимчасово окупованих територіях. У початкових класах окупанти змушують дітей під диктування писати листи російським військовим.

24 листопада стало відомо, що на ТОТ ворог змушує студентів фейкових медичних навчальних закладів допомагати російським військовим, які отримали поранення на війні. Старшокурсників залучають до цієї роботи як на практику.