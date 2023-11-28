Росіяни використовують дітей на окупованих територіях для війни: у ЦНС розповіли подробиці

У школах ворог проводить акцію "лист солдату", в межах якої українських дітей змушують писати листи російським військовим, розповіли координатори підпілля.

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На тимчасово окупованих територіях росіяни використовують українських дітей для прославлення війни. Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

"Російська пропаганда спотворює розум й не має меж етичності, відтак росіяни використовують дітей на тимчасово окупованих територіях для прославлення війни", — йдеться у повідомленні.

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Координатори підпілля заявили, що 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабний наступ для того, аби знищити українську державу та націю, наразі ворог намагається реалізувати свої плани на тимчасово окупованих територіях.

У ЦНС наголосили, що в початкових класах окупанти проводять акцію "лист солдату", в межах якої росіяни змушують українських дітей під диктування так званого вчителя писати листи військовим Збройних сил Російської Федерації.

Центр національного спротиву заявив, що кожен причетний до "промивки мізків" українським дітям понесе відповідальність.

Нагадаємо, 24 листопада у пресслужбі Апарату ВР повідомили, що нардепи ухвалили законопроєкт №9591, він передбачає визнання в Україні освіти, яку здобули громадяни на тимчасово окупованих територіях. Для того, аби продовжити навчання на підконтрольній території України потрібно пройти атестацію та підтвердити свій рівень знань.

22 листопада в Центрі національного спротиву розповіли, що на тимчасово окупованих територіях дітям дозволили вивчати уроки української мови. Для цього ворог видав підручники, в яких просувається риторика про "братні народи".