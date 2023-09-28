Батькам погрожують: на окупованій Херсонщині весь клас відмовився вставати під гімн РФ

За словами заступника голови облради Юрія Соболевського, росіяни хочуть прищепити правила Кремля на окупованих територіях. У зв'язку з цим триває терор місцевого населення, але чинять опір навіть діти.

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Українські школярі, які перебувають у тимчасово окупованій частині Херсонської області, відмовилися на уроці вставати під гімн Російської Федерації. Про це розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський для "Еспресо" 28 вересня.

За його словами, терор з боку противника щодо мирного населення триває, проте їх зустрічає опір з боку українців. Навіть діти не хочуть терпіти дій Кремля.

"Окупанти постійно вмикають гімн Росії. Цього разу цілий клас відмовився встати під цей гімн. Батьків викликали до школи, приїжджав представник слідчого комітету, проводилася робота з батьками", — заявив Юрій Соболевський.

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Окремо очільник Херсонської обласної ради зазначив, що якщо ситуація повторитися знову, тоді російські окупанти можуть перейти до крайніх заходів. Батьків планують позбавляти батьківських прав, про що їх уже попередили. Дітей у такому разі можуть вивезти на територію Росії, у місцеві інтернати.

"Таких прикладів насправді дуже багато. Приміром, аграрії відмовляються реєструвати земельні ділянки в російські кадастрові реєстри або перереєстровувати власний бізнес за російськими стандартами, не платять Росії податки. Земельні ділянки росіяни вважають вільними", — продовжив Юрій Соболевський.

Нагадаємо, 24 вересня повідомлялося, що російських дітей почали готувати до війни. Найближчим часом школярі отримуватимуть базову військову підготовку у віці 7-8 років. Їх навчатимуть рити окопи, метати гранати і стріляти зі зброї.