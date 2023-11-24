Україна визнаватиме освіту, здобуту на тимчасово окупованих територіях

Продовжити або отримати навчання можна буде за кошти державного або місцевого бюджету, втім для цього потрібно пройти атестацію.

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Народні депутати України ухвалили законопроєкт №9591, яким передбачається визнання в Україні освіти, здобутої українцями на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Про це повідомляє пресслужба Апарату ВРУ.

Передбачається, що переселенці з ТОТ зможуть продовжити навчання на підконтрольній території України, однак для цього необхідно пройти атестацію та підтвердити свій рівень знань. Зокрема, для таких людей залишається можливість продовжити освіту за кошти місцевого або державного бюджету.

Як писала представниця президента в Криму Таміла Ташева, атестацію проводитимуть визначені навчальні заклади. Окрім того, Кабмін визначить і перелік спеціальностей, за якими проведення атестації не допускається.

Серед іншого, проєкт закону передбачає можливість зарахування для отримання вищої освіти до 75% кредитів ЄКТС. Також документом передбачається обов’язкове вивчення української мови та історії України для всіх осіб, які навчалися на тимчасово окупованих територіях.

Освіта на тимчасово окупованих територіях

Як повідомляли у Центрі національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях не допускають до навчання дітей, якщо їхні батьки не отримати російські паспорти. Також паспорт РФ мають мати діти старше 14 років, в іншому разі їм погрожують не видати атестати.

Тим часом окупанти намагаються примусово залучити дітей до навчання у російських школах. Вони перевіряють всіх неповнолітніх, які у навчальний час перебувають на вулиці, або під час медоглядів.

Раніше повідомлялося, що діти на ТОТ не можуть навчатися в українських школах дистанційно, адже окупанти перевіряють телефони неповнолітніх та їх батьків на встановлення відповідного застосунку української онлайн-школи.

Разом з цим 70% українських дітей, які навчаються на ТОТ, планують залучати у різні олімпіади та програми обміну для поїздок у Росію. У Центрі національного спротиву вважають, що таким чином окупанти хочуть знищити самоідентифікацію дітей.

Нагадаємо, українці на ТОТ бажають вивчати українську мову. Зважаючи на це школярам дозволили отримувати уроки української мови, однак у підручниках, які видають дітям, розповідається про "братні народи" та виправдовується окупація.

Також окупанти посиленого намагаються навчити старшокласників "історії Росії", де РФ звинувачує Україну у війні та поширені "нацизму".