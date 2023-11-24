Украина будет признавать образование, полученное на временно оккупированных территориях

Продолжить или получить обучение можно будет за средства государственного или местного бюджета, впрочем для этого нужно пройти аттестацию.

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Народные депутаты Украины приняли законопроект №9591, которым предусматривается признание в Украине образования, полученного украинцами на временно оккупированных территориях (ВОТ). Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВРУ.

Предполагается, что переселенцы с ВОТ смогут продолжить обучение на подконтрольной территории Украины, однако для этого необходимо пройти аттестацию и подтвердить свой уровень знаний. В частности, для таких людей остается возможность продолжить образование за средства местного или государственного бюджета.

Как писала представитель президента в Крыму Тамила Ташева, аттестацию будут проводить определенные учебные заведения. Кроме того, Кабмин определит и перечень специальностей, по которым проведение аттестации не допускается.

Среди прочего, проект закона предусматривает возможность зачисления для получения высшего образования до 75% кредитов ЕКТС. Также документом предусматривается обязательное изучение украинского языка и истории Украины для всех лиц, которые учились на временно оккупированных территориях.

Образование на временно оккупированных территориях

Как сообщали в Центре национального сопротивления, на временно оккупированных территориях не допускают к обучению детей, если их родители не получить российские паспорта. Также паспорт РФ должны иметь дети старше 14 лет, в противном случае им угрожают не выдать аттестаты.

Между тем оккупанты пытаются принудительно привлечь детей к обучению в российских школах. Они проверяют всех несовершеннолетних, которые в учебное время находятся на улице, или во время медосмотров.

Ранее сообщалось, что дети на ВОТ не могут учиться в украинских школах дистанционно, ведь оккупанты проверяют телефоны несовершеннолетних и их родителей на установку соответствующего приложения украинской онлайн-школы.

Вместе с этим 70% украинских детей, которые учатся на ВОТ, планируют привлекать в различные олимпиады и программы обмена для поездок в Россию. В Центре национального сопротивления считают, что таким образом оккупанты хотят уничтожить самоидентификацию детей.

Напомним, украинцы на ВОТ желают изучать украинский язык. Ввиду этого школьникам разрешили получать уроки украинского языка, однако в учебниках, которые выдают детям, рассказывается о "братских народах" и оправдывается оккупация.

Также оккупанты усиленного пытаются научить старшеклассников "истории России", где РФ обвиняет Украину в войне и распространении "нацизма".