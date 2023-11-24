Украина будет признавать образование, полученное на временно оккупированных территориях
Продолжить или получить обучение можно будет за средства государственного или местного бюджета, впрочем для этого нужно пройти аттестацию.
Народные депутаты Украины приняли законопроект №9591, которым предусматривается признание в Украине образования, полученного украинцами на временно оккупированных территориях (ВОТ). Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВРУ.
Предполагается, что переселенцы с ВОТ смогут продолжить обучение на подконтрольной территории Украины, однако для этого необходимо пройти аттестацию и подтвердить свой уровень знаний. В частности, для таких людей остается возможность продолжить образование за средства местного или государственного бюджета.
Как писала представитель президента в Крыму Тамила Ташева, аттестацию будут проводить определенные учебные заведения. Кроме того, Кабмин определит и перечень специальностей, по которым проведение аттестации не допускается.
Среди прочего, проект закона предусматривает возможность зачисления для получения высшего образования до 75% кредитов ЕКТС. Также документом предусматривается обязательное изучение украинского языка и истории Украины для всех лиц, которые учились на временно оккупированных территориях.
Образование на временно оккупированных территориях
Как сообщали в Центре национального сопротивления, на временно оккупированных территориях не допускают к обучению детей, если их родители не получить российские паспорта. Также паспорт РФ должны иметь дети старше 14 лет, в противном случае им угрожают не выдать аттестаты.
Между тем оккупанты пытаются принудительно привлечь детей к обучению в российских школах. Они проверяют всех несовершеннолетних, которые в учебное время находятся на улице, или во время медосмотров.
Ранее сообщалось, что дети на ВОТ не могут учиться в украинских школах дистанционно, ведь оккупанты проверяют телефоны несовершеннолетних и их родителей на установку соответствующего приложения украинской онлайн-школы.
Вместе с этим 70% украинских детей, которые учатся на ВОТ, планируют привлекать в различные олимпиады и программы обмена для поездок в Россию. В Центре национального сопротивления считают, что таким образом оккупанты хотят уничтожить самоидентификацию детей.
Напомним, украинцы на ВОТ желают изучать украинский язык. Ввиду этого школьникам разрешили получать уроки украинского языка, однако в учебниках, которые выдают детям, рассказывается о "братских народах" и оправдывается оккупация.
Также оккупанты усиленного пытаются научить старшеклассников "истории России", где РФ обвиняет Украину в войне и распространении "нацизма".