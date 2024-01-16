Обіцяють легкі гроші та славу: росіяни вербують українських підлітків воювати за ЗС РФ, — ЦНС

За даними підпілля, у "Будинках молоді" ворог шукає молодих людей, які схильні до колабораціонізму, зокрема в цих пропагандистських пунктах триває набір до лав "журналістів".

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Окупанти створюють мережу "Будинків молоді" на захоплених територіях. У цих об'єктах проводять заходи, націлені на підлітків, у межах яких розглядають питання, що стосуються нібито винуватості України в поточній війні, а також стимулюють підтримку окупаційних подій. Про це повідомляє Центр національного опору.

Противник влаштовує ці "Будинки" в захоплених готельних просторах, що належали людям, які були вимушені покинути свою домівку через процес "визволення". У цих місцях проводяться лекції для підлітків, націлені на формування негативного сприйняття України під час воєнних подій, а також активно пропагується підтримка окупації.

Також, у "Будинках молоді" противник активно виявляє молодих людей, які виявляють схильність до колабораціонізму, особливо в контексті цих пропагандистських центрів, де проводиться набір у "журналісти" для підтримки ворожої пропаганди.

Зараз у захоплених регіонах працюють переважно російські журналісти, які за завданням Кремля створили низку "медіа".

"Ворог готує місцевих кадрів з нуля, обіцяючи підліткам легкі гроші та славу в обмін на зраду Батьківщини", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за даними ЦНС, російські окупанти планують створити на Донбасі полігони для сміття. Три звалища мають створити на території Луганської області, три — на території Донецької. Звозити туди сміття збираються з Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей.