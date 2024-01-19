В РФ будут наказывать за лозунг "Слава Украине" и символику украинских повстанцев, — СМИ

За публичную демонстрацию атрибутики или символики этих организаций, включая лозунг "Слава Украине – героям слава!", грозит административная ответственность.

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В России Министерство юстиции включило Организацию украинских националистов (ОУН) и ее атрибутику в перечень якобы "нацистских". Об этом сообщает российское издание ТАСС.

Сообщается, что ОУН теперь в списке организаций, которые якобы сотрудничали с группами, организациями, лицами, отрицающими факты, что были установлены приговором Нюрнбергского трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов, вынесенными в период Второй мировой войны.

Отмечается, помимо ОУН в списке также находятся Украинская народно-революционная армия (УНРА), Украинская повстанческая армия (УПА) и Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона (УНА-УНСО).

В материале говорится, что за публичную демонстрацию атрибутики или символики этих организаций, включая лозунг "Слава Украине – героям слава!", грозит административная ответственность. Граждан РФ будут наказывать штрафом в размере до 2000 рублей либо арестом на срок до 15 суток.

Кроме того, как сообщается, должностным лицам грозит штраф до 4000 рублей, а для юридических – от 10 до 50 тысяч рублей.

Ранее в ЦНС сообщили, что россияне завезли в оккупированный Мариуполь гастарбайтеров из Центральной Азии. Аналитики заявили, что сейчас во временно оккупированном городе живет по крайней мере вдвое меньше людей, чем до полномасштабного вторжения, поэтому оккупационные власти хотят привлечь работников из депрессивных регионов России и стран Центральной Азии.