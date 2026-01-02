НБУ выпустит монету номиналом в 100 гривен: что известно

Национальный банк выпустит новую памятную монету номиналом 100 грн. Ее планируют показать в августе 2026-го года.

Монета будет посвящена 35-летию с момента обретения Украиной независимости. Об этом говорится в плане НБУ по выпуску монет на 2026-й год.

Монета будет называться "К 35-летию Независимости Украины".

Она будет отчеканена из золота 900-й пробы. Она будет иметь диаметр 32 мм.

Всего будет выпущено всего 1000 подобных монет. В то же время другие памятные монеты, выход которых запланирован на 2026-й год, имеют больший тираж — от 5 тысяч.

Кроме монеты 100 грн ко Дню независимости будет выпущено еще две монеты — номиналом 20 грн и 5 грн. Они будут выпущены тиражом 5 и 75 тысяч соответственно.

В декабре Нацбанк презентовал памятную монету Службе безопасности Украины и ее уникальной спецоперации "Паутина", благодаря которой были поражены российские самолеты на отдаленных аэродромах.

Кроме того, НБУ представил и сразу же распродал уникальную памятную монету, посвященную украинскому писанкарству — искусству росписи пасхальных яиц. Особенность монеты заключалась в том, что она выполнена не в традиционной круглой форме, а имеет яйцевидный дизайн, символизирующий писанку.

Ранее Фокус рассказывал о монете, которую выпускали специально к чемпионату Евро-2012 изготовлена из золота, и весит 0,5 кг. Их было выпущено всего 110 штук и все они находятся у коллекционеров. Номинал монеты — 500 грн, но каждая из них сейчас стоит примерно 3 млн гривен.