Троянский конь СБУ: спецоперация "Паутина" теперь запечатлена на монете

НБУ посвятил новую памятную монету Службе безопасности Украины и ее уникальной спецоперации "Паутина", благодаря которой были поражены российские самолеты на отдаленных аэродромах.

Национальный банк Украины 12 декабря 2025 года ввел в обращение памятную монету "Служба безопасности Украины. Защищаем Украину вместе!". Новая монета посвящена деятельности Службы безопасности Украины и ее уникальной спецоперации "Паутина", которая уже вошла в историю как свидетельство технической изобретательности, интеллекта и профессионализма украинских защитников.

"Служба безопасности Украины в очередной раз продемонстрировала, что украинская смелость, умноженная на интеллект и изобретательность, способна осуществить даже то, что на первый взгляд кажется невозможным. Их операция "Паутина" стала жестким ударом для врага и гордостью для страны", — подчеркнул глава Национального банка Андрей Пышный.

НБУ выпустила памятные 5 гривен, посвященные спецоперации "Паутина" Фото: НБУ

А глава СБУ Василий Малюк заявил, что монета, посвященная спецоперации "Паутина", это большая честь.

"Специалисты СБУ доказали: как далеко бы ни находился враг, он не скроется от справедливого возмездия. Наши сотрудники умеют работать с хирургической точностью и наносить удары там, где противник этого не ожидает. И будут это делать и в дальнейшем!" — пообещал Малыш.

Монета, посвященная спецоперации "Паутина" — как выглядит

Памятная монета "Служба безопасности Украины. Защищаем Украину вместе!" имеет номинал 5 гривен, изготовлена из нейзильбера, тираж — до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

На аверсе монеты в центре композиции размещен стилизованный образ "троянского коня", за которым просматривается силуэт грузовика, осуществлявшего перевозку FPV-дронов на боевые позиции.

На аверсе памятной монеты изображен Троянский конь Фото: НБУ

"Этот архетип, навеянный древнегреческой легендой об изобретательности, отражает суть операции "Паутина" — победу интеллекта и креативности над грубой силой", — объясняют в НБУ.

На реверсе монеты в верхней части изображен силуэт дрона с боевой частью. Посередине — надпись 117 FPV / ДРОНОВ, это общее количество беспилотников, задействованных в спецоперации.

На реверсе монеты изображен силуэт дрона Фото: НБУ

Центральный элемент — зеркальный силуэт стратегического самолета, который стал одной из главных целей удара, в момент его поражения. Над ним — стилизованная паутина, объединяющая четыре пораженных аэродрома, иллюстрируя сетевой характер операции и ее стратегическую слаженность. Дополнительным элементом является тактическая шкала с цифрами системы управления дронами, которая обеспечивает точность их наведения оператором. В нижней части полукругом размещена надпись: "Спецоперация СБУ "Паутина".

Дизайном монеты занималась Александра Кучинская, скульптор — Владимир Демьяненко. Купить памятную монету "Служба безопасности Украины. Защищаем Украину вместе!" можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 16 декабря 2025 года.

Операция "Паутина" — что известно

Подготовка к операции "Паутина" продолжалась более полутора лет. Непосредственно руководил подготовкой и ее реализацией — председатель СБУ Василий Малюк.

Операция СБУ "Паутина"

1 июня 2025 года состоялась завершающая стадия операции: операторы FPV-дронов, искусно скрытых под крышами гражданских охотничьих домиков, подняли беспилотники в воздух и нанесли удар по российской стратегической авиации. В результате был поражен 41 военный самолет РФ, включая бомбардировщики Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а также редкие разведывательные самолеты А-50.

Напомним, 4 июня СБУ показала эксклюзивные видеокадры атаки на десятки стратегических российских самолетов. Беспилотники, которые уничтожили российские самолеты, были специально разработаны и изготовлены инженерами Службы безопасности Украины.

По мнению мировых военных экспертов операция "Паутина" изменила ход войны и мировую историю и продемонстрировала революцию в военном деле.