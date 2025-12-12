Троянський кінь СБУ: спецоперація "Павутина" тепер закарбована на монеті

НБУ присвятив нову пам’ятну монету Службі безпеки України та її унікальній спецоперації "Павутина", завдяки якій були уражені російські літаки на віддалених аеродромах.

Національний банк України 12 грудня 2025 року ввів у обіг пам’ятну монету "Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!". Нова монета присвячена діяльності Служби безпеки України та її унікальній спецоперації "Павутина", що вже увійшла в історію як свідчення технічної винахідливості, інтелекту та професіоналізму українських захисників.

"Служба безпеки України вкотре продемонструвала, що українська сміливість, помножена на інтелект і винахідливість, здатна здійснити навіть те, що на перший погляд здається неможливим. Їхня операція "Павутина" стала жорстким ударом для ворога й гордістю для країни", – наголосив голова Національного банку Андрій Пишний.

Відео дня

НБУ випустила пам'ятні 5 гривень, присвячені спецоперації "Павутина" Фото: НБУ

А голова СБУ Василь Малюк заявив, що монета, присвячена спецоперації "Павутина", це велика честь.

"Фахівці СБУ довели: як далеко б не перебував ворог, він не сховається від справедливої відплати. Наші співробітники вміють працювати з хірургічною точністю і завдавати ударів там, де противник цього не очікує. І будуть це робити й надалі!" – пообіцяв Малюк.

Монета, присвячена спецоперації "Павутина" – як виглядає

Пам'ятна монета "Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!" має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу, тираж – до 75 000 штук у сувенірному пакованні.

На аверсі монети в центрі композиції розміщено стилізований образ "троянського коня", за яким проглядається силует вантажівки, що здійснювала перевезення FPV-дронів на бойові позиції.

На аверсі пам'ятної монети зображено Троянського коня Фото: НБУ

"Цей архетип, навіяний давньогрецькою легендою про винахідливість, відображає суть операції "Павутина" – перемогу інтелекту та креативності над грубою силою", - пояснюють у НБУ.

На реверсі монети у верхній частині зображено силует дрона з бойовою частиною. Посередині – напис 117 FPV / ДРОНІВ, це загальна кількість безпілотників, задіяних у спецоперації.

На реверсі монети зображено сілует дрона Фото: НБУ

Центральний елемент – дзеркальний силует стратегічного літака, який став однією з головних цілей удару, в момент його ураження. Над ним – стилізована павутина, що поєднує чотири уражені аеродроми, ілюструючи мережевий характер операції та її стратегічну злагодженість. Додатковим елементом є тактична шкала з цифрами системи керування дронами, яка забезпечує точність їх наведення оператором. У нижній частині півколом розміщено напис: "Спецоперація СБУ "Павутина".

Дизайном монети займалась Олександра Кучинська, скульптор – Володимир Дем'яненко. Придбати пам’ятну монету "Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!" можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 16 грудня 2025 року.

Операція "Павутина" – що відомо

Підготовка до операції "Павутина" тривала понад півтора року. Безпосередньо керував підготовкою та її реалізацією – голова СБУ Василь Малюк.

Операція СБУ "Павутина"

1 червня 2025 року відбулася завершальна стадія операції: оператори FPV-дронів, майстерно прихованих під дахами цивільних мисливських будиночків, підняли безпілотники в повітря і завдали удару по російській стратегічній авіації. У результаті було уражено 41 військовий літак РФ, включаючи бомбардувальники Ту-95, Ту-22М3, Ту-160, а також рідкісні розвідувальні літаки А-50.

Нагадаємо, 4 червня СБУ показала ексклюзивні відеокадри атаки на десятки стратегічних російських літаків. Безпілотники, які знищили російські літаки, були спеціально розроблені та виготовлені інженерами Служби безпеки України.

На думку світових військових експертів операція "Павутина" змінила хід війни та світову історію і продемонструвала революцію у військовій справі.