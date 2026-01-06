Долар досяг нового історичного максимуму, а євро впало: який курс встановив Нацбанк на 6 січня

Національний банк України встановив на вівторок, 6 січня, нові курси валют. Відповідно до них, курс долара виріс, оновивши історичний максимум, а курс євро — впав.

Відповідно до оновлених даних регулятора, за день долар в Україні зріс на 13 копійок, а євро впало на 7 копійок. Про це пише Мінфін.

Курс долара на 6 січня

НБУ на вівторок, 6 січня, установив наступний курс долара: 42,42 грн. Це складає на 13 копійок більше, аніж було у понеділок, 5 січня. Тоді регулятор фіксував курс долара 42,29 грн.

Курс євро на 6 січня

Курс євро на 6 січня складатиме 49,51 грн. Це на 7 копійок менше, аніж було днем раніше, коли євро становив 49,58 грн.

Варто зазначити, що востаннє курс євро встановлював історичний максимум в останній день 2025 року — 31 грудня. Тоді регулятор зафіксував його на позначці 49,86 грн.

Курс польського злотого на 6 січня

НБУ також визначив новий курс польського злотого. Відповідно до нього, польська валюта зросла на 3 копійки: якщо у понеділок кус злотого складав 11,74 грн, то у вівторок становитиме 11,77 грн.

Відео дня

Нагадаємо, віцепрезидент ICC Ukraine Дмитро Олексієнко 5 січня пояснив, чому в Україні можуть бути запроваджені купюри номіналом 2000 та 5000 гривень. Річ у тому, що з 2019-го року вартість долара зросла вдвічі, інфляція продовжується, зберігаючи високий рівень. Тому таке впровадженння може спростити великі готівкові розрахунки, а також зменшити кількість банкнот у гаманцях для зручності громадян.

Також Фокус писав, що чекатиме на пенсіонерів, людей з інвалідністю та малозабезпечені сім'ї у зв'язку з тим, що в Україні з 1 січня підвищили прожитковий мінімум на 289 гривень.