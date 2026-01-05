В Україні підвищили прожитковий мінімум: що чекає пенсіонерів, людей з інвалідністю та малозабезпечені сім'ї

З 1 січня 2026 року в Україні зріс прожитковий мінімум. Відповідні зміни передбачені Законом України "Про Державний бюджет на 2026 рік". Фокус з’ясував, яким тепер є цей показник та що це означає для українців.

Прожитковий мінімум показує, скільки грошей потрібно людині для найнеобхіднішого — харчів, товарів та послуг, щоб жити і зберігати здоров’я. Це своєрідна оцінка споживчого кошика, який включає тільки базові потреби. Водночас він не відображає реальні витрати українців. Держава не може різко його піднімати, бо на це просто не вистачає грошей. Саме тому цей показник завжди нижчий за фактичні потреби, хоча саме від нього залежать пенсії, допомоги та інші соціальні виплати. Загальний прожитковий мінімум з початку року становить 3 209 гривень на одну людину, що на 289 гривень більше, ніж було раніше.

У Міністерстві фінансів пояснюють, що зростання прожиткового мінімуму закладене у бюджетних планах на 2026–2028 роки й пов’язане з підвищенням цін та вартості життя.

Для різних категорій населення у 2026 році встановлено такі суми:

для працездатних українців — 3 328 грн замість 3 028 грн;

для людей, які втратили працездатність — 2 595 грн замість 2 361 грн;

для дітей до 6 років — 2 817 грн замість 2 563 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн замість 3 196 грн.

Як змінювався прожитковий мінімум останніми роками

Раніше прожитковий мінімум переглядали тричі на рік — у січні, липні та грудні. Але після повномасштабного вторгнення його почали встановлювати лише раз на рік.

2020 рік : січень-серпень – 2 027 грн

: січень-серпень – 2 027 грн вересень-листопад – 2 118 грн

грудень – 2189 грн

2021 рік : січень-червень – 2 189 грн

: січень-червень – 2 189 грн липень-листопад 2 294 грн

грудень – 2 393 грн

2022 рік : січень-червень – 2 393 грн

: січень-червень – 2 393 грн липень-листопад – 2508 грн

грудень 2589

2023 рік : січень-грудень – 2589 грн

: січень-грудень – 2589 грн 2024 рік : січень-грудень – 2920 грн

: січень-грудень – 2920 грн 2025 рік : січень-грудень – 2920 грн

: січень-грудень – 2920 грн 2026 рік: з 1 січня – 3209 грн

За прогнозами бюджету на 2026–2028 роки, прожитковий мінімум для працюючих людей до 2028 року може зрости до 3 667 гривень.

Прожитковий мінімум зростає, а разом з ним — пенсії та соціальні виплати для українців

Підвищення прожиткового мінімуму у 2026 році вплинуло одразу на кілька важливих соціальних виплат і державних гарантій. Оновлені показники стосуються всіх основних категорій населення — дітей, працездатних громадян, людей з інвалідністю та пенсіонерів. Саме від прожиткового мінімуму держава відштовхується, визначаючи мінімальні суми допомоги та підтримки.

Зі зростанням прожиткового мінімуму збільшилися і мінімальні розміри виплат для сімей з дітьми. Йдеться, зокрема, про допомогу при народженні дитини, виплати одиноким матерям та підтримку малозабезпечених родин.

Хоч сама допомога при народженні дитини залишається фіксованою, розмір грошової компенсації "Пакунка малюка" залежить від прожиткового мінімуму. У 2026 році вона визначається як три прожиткові мінімуми для дітей до 6 років.

Виплати одиноким матерям також залежать від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, а допомога малозабезпеченим сім’ям розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для всієї родини та її фактичними доходами. Крім того, цей показник впливає на допомогу по вагітності та пологах для непрацюючих жінок, виплати на дітей під опікою, програму "муніципальна няня" та інші види підтримки.

У 2026 році "Пакунок малюка" дорівнюватиме трьом прожитковим мінімумам Фото: ABC News

Зросли і державні компенсації та соціальні виплати для осіб з інвалідністю, оскільки їх розмір залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних. Підвищення цього показника автоматично збільшило і ці виплати.

Перерахунок відбувся і в пенсійній сфері. Йдеться про мінімальну пенсію за віком, адже її розмір залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

З 1 січня 2026 року цей показник зріс із 2 361 до 2 595 гривень, а разом із ним підвищився і мінімальний розмір пенсії. Це означає, що пенсіонери з повним страховим стажем не можуть отримувати менше цієї суми — вона є гарантованою державою.

Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб фактично слугує "базою" для пенсійних виплат. Саме від нього залежать не лише мінімальні пенсії, а й різні доплати та надбавки — за понаднормовий стаж, людям з інвалідністю через війну або за особливі заслуги перед державою. Водночас із зростанням прожиткового мінімуму автоматично збільшуються і штрафи, тож за порушення трудових чи соціальних гарантій доведеться платити більше.