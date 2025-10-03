Майже втричі: в Раді пропонують суттєво підвищити прожитковий мінімум 2026 року

Комітет ВР пропонує збільшити прожитковий мінімум до 8 196,64 грн на місяць наступного року. Водночас мінімальну заробітну плату пропонується підвищити до 9 664 грн.

Related video

Встановити прожитковий мінімум 2026 року на рівні 8 196,64 грн пропонує комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів у рекомендаціях до проєкту державного бюджету. Якщо народні депутати підтримають цю пропозицію та її буде враховано в держбюджеті, зміни набудуть чинності з 1 січня.

Кабінет міністрів України пропонує підвищити прожитковий мінімум до 3 209 гривень на місяць на одну людину. У 2025 році він складав 3 028 гривень, тобто уряд запропонував збільшення суми на 181 грн.

У парламенті своєю чергою вимагають підвищити прожитковий мінімум 2026 року через його значну невідповідність фактичному: у проєкті бюджету він занижений у 2,9–3,7 раза.

В комітеті зауважили, що цей показник застосовується в розрахунках багатьох соціальних виплат, мінімальної пенсії, допомоги малозабезпеченим і податкових пільг, тому його заниження призводить до порушення конституційних прав громадян на достатній життєвий рівень, поглиблює соціальну прірву в країні та спонукає населення до міграції.

В Раді запропонували встановити прожитковий мінімум на такому рівні:

8 196,64 — загальне населення;

7 375,23 — діти до 6 років;

9 310,74 — діти 6–18 років;

8 574,01 — працездатні особи;

6 895,21 — особи, що втратили працездатність;

1 600 — особи, які втратили працездатність, який використовується для визначення розміру доплати за проживання на територіях радіоактивного забруднення за рішеннями суду).

Українцям підвищать мінімальну зарплату

Якщо рекомендації комітету буде враховано, крім прожиткового мінімуму українцям підвищать також мінімальну зарплату. Замість визначених урядом 8 647 грн пропонується встановити її на рівні 9 664 гривень на місяць. В Комітеті зазначили, що уряд пропонує підвищити мінімальну заробітну плату лише на 8,1% до розміру 2025 року, тоді як прогнозований рівень інфляції складає 9,9%.

Нагадаємо, Фокус із посиланням на дані Міністерства фінансів писав, скільки платять у держорганах України. Найбільші зарплати отримують керівники Національного агентства з питань запобігання корупції (в середньому 366,6 тисячі гривень), Міністерства національної єдності (289,1 тисячі) та Фонду державного майна України (284,6 тисячі).

Видання ExPro 2 жовтня повідомляло, що в Україні можуть підняти один із тарифів на електроенергію.