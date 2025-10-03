Почти втрое: в Раде предлагают существенно повысить прожиточный минимум 2026 года

Комитет ВР предлагает увеличить прожиточный минимум до 8 196,64 грн в месяц в следующем году. При этом минимальную заработную плату предлагается повысить до 9 664 грн.

Установить прожиточный минимум 2026 года на уровне 8 196,64 грн предлагает комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов в рекомендациях к проекту государственного бюджета. Если народные депутаты поддержат это предложение и оно будет учтено в госбюджете, изменения вступят в силу с 1 января.

Кабинет министров Украины предлагает повысить прожиточный минимум до 3 209 гривен в месяц на одного человека. В 2025 году он составлял 3 028 гривен, то есть правительство предложило увеличение суммы на 181 грн.

В парламенте в свою очередь требуют повысить прожиточный минимум 2026 года из-за его значительного несоответствия фактическому: в проекте бюджета он занижен в 2,9 — 3,7 раза.

В комитете отметили, что этот показатель применяется в расчетах многих социальных выплат, минимальной пенсии, помощи малообеспеченным и налоговых льгот, поэтому его занижение приводит к нарушению конституционных прав граждан на достаточный жизненный уровень, углубляет социальную пропасть в стране и побуждает население к миграции.

В Раде предложили установить прожиточный минимум на таком уровне:

8 196,64 — общее население;

7 375,23 — дети до 6 лет;

9 310,74 — дети 6-18 лет;

8 574,01 — трудоспособные лица;

6 895,21 — лица, утратившие трудоспособность;

1 600 — лица, утратившие трудоспособность, который используется для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения по решениям суда).

Украинцам повысят минимальную зарплату

Если рекомендации комитета будут учтены, кроме прожиточного минимума украинцам повысят также минимальную зарплату. Вместо определенных правительством 8 647 грн предлагается установить ее на уровне 9 664 гривен в месяц. В Комитете отметили, что правительство предлагает повысить минимальную заработную плату лишь на 8,1% до размера 2025 года, тогда как прогнозируемый уровень инфляции составляет 9,9%.

