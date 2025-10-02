В Украине могут поднять один из тарифов на электроэнергию, — СМИ

"Укрэнерго" предлагает поднять тарифы на передачу электроэнергии в 2026 году, что может отразиться на работе украинской промышленности.

Оператор системы передачи предлагает установить тариф на уровне 823,77 грн за мегаватт-час, что на 20% превышает показатель текущего года. Об этом сообщает издание ExPro.

Для предприятий "зеленой" металлургии тариф планируется на уровне 467,83 грн за мегаватт-час — это на 30% выше действующего тарифа. Среди причин повышения — снижение объемов производства и передачи электроэнергии, рост расходов на технологическое обеспечение, зарплаты сотрудников Укрэнерго, обслуживание кредитов и компенсации для расчетов с ВИЭ-генерацией.

Кроме того, предлагается увеличить тариф на услуги по диспетчерскому управлению до 141,23 грн за мегаватт-час, что на 42,7% превышает нынешний уровень.

В НКРЭКУ заявляют, что окончательное утверждение тарифов ожидается ориентировочно в декабре 2025 года. Эксперты отмечают, что рост тарифа на передачу электроэнергии автоматически приведет к увеличению стоимости услуг по транспортировке электроэнергии от производителя к потребителю.

