В Україні можуть підняти один із тарифів на електроенергію, — ЗМІ

"Укренерго" пропонує підняти тарифи на передачу електроенергії 2026 року, що може позначитися на роботі української промисловості.

Related video

Оператор системи передачі пропонує встановити тариф на рівні 823,77 грн за мегават-годину, що на 20% перевищує показник поточного року. Про це повідомляєвидання ExPro.

Для підприємств "зеленої" металургії тариф планується на рівні 467,83 грн за мегават-годину — це на 30% вище за чинний тариф. Серед причин підвищення — зниження обсягів виробництва і передавання електроенергії, зростання витрат на технологічне забезпечення, зарплати співробітників "Укренерго", обслуговування кредитів і компенсації для розрахунків із ВДЕ-генерацією.

Крім того, пропонується збільшити тариф на послуги з диспетчерського управління до 141,23 грн за мегават-годину, що на 42,7% перевищує нинішній рівень.

У НКРЕКП заявляють, що остаточне затвердження тарифів очікується орієнтовно в грудні 2025 року. Експерти зазначають, що зростання тарифу на передачу електроенергії автоматично призведе до збільшення вартості послуг із транспортування електроенергії від виробника до споживача.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.