Экономика Война и деньги

366 тысяч грн в месяц за предотвращение коррупции: сколько платят в госорганах (инфографика)

В Минфине сообщили, сколько денег получают чиновники в Украине в месяц
Иллюстративное фото. В Минфине обнародовали данные по уровню средних зарплат в государственных органах | Фото: 24 канал

Аппарат Верховной Рады отстает по уровню средней зарплаты руководства с суммой в почти 190 тысяч гривен, ведь в тройку лидеров вырвались НАПК, Министерство национального единства и Фонд госимущества. Среди областных администраций больше всего получают руководители Херсонской, которая опередила "конкурентов" со значительным отрывом в 82 тысячи гривен.

Аппарат Рады занял в рейтинге лишь восьмое место, кто и вошел в первую десятку. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины о том, какую среднюю зарплату за август 2025 года получало руководство государственных органов.

В топ по уровню оплаты труда руководителям вошли:

  • Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — 366,6 тысячи гривен;
  • Министерство национального единства Украины — 289,1 тысячи гривен;
  • Фонд государственного имущества Украины — 284,6 тысячи гривен;
  • Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы — 255,9 тысячи гривен;
  • Счетная палата — 209,4 тысячи гривен;
  • Антимонопольный комитет Украины — 201,8 тысячи гривен;
  • Министерство финансов Украины — 195 тысяч гривен;
  • Аппарат Верховной Рады Украины — 189,7 тысячи гривен;
  • Государственная служба статистики Украины — 186 тысяч гривен;
  • Министерство молодежи и спорта — 182,8 тысячи гривен.
Наибольшую среднюю зарплату среди центральных госорганов получает руководство НАПК
Статистика средней зарплаты руководства в центральных госорганах
Фото: Скриншот

Если же учитывать для подсчета средней зарплаты все должности, на первое место вырвался Антимонопольный комитет Украины с суммой 97,5 тысячи гривен, а НАПК его почти догнало — 97,1 тысячи гривен. Замыкает тройку лидеров в этом случае НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) с зарплатой в 94,3 тысячи гривен.

Самую большую среднюю зарплату среди центральных госорганов платят в Антимонопольном комитете
Статистика средних зарплат в центральных органах
Фото: Скриншот

Статистика областных органов отличается, в частности по зарплате руководства со значительным отрывом вырвалась вперед Государственная аудиторская служба Украины, где в среднем платят 128,7 тысячи гривен.

Также от других оторвались:

  • Государственная таможенная служба Украины -104,6 тысячи гривен;
  • Пенсионный фонд Украины — 97,6 тысячи гривен;
  • АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений) — 96,5 тысячи гривен;
  • Министерство юстиции Украины — 92,8 тысячи гривен;
  • Антимонопольный комитет Украины — 87,3 тысячи гривен.
Наибольшую среднюю зарплату среди областных госорганов получает руководство таможенников
Статистика средней зарплаты руководства в областных госорганах
Фото: Скриншот

Если же брать все должности, в рейтинге с заметным отрывом лидируют Государственная таможенная служба Украины (60,4 тысячи гривен) и АРМА (58,6 тысячи гривен).

Наибольшую среднюю зарплату среди областных госорганов платят в Таможенной службе
Статистика средних зарплат в областных органах
Фото: Скриншот

Однако самый заметный отрыв содержится в другой статистике — по уровню зарплат в областных администрациях. По оплате труда всех "конкурентов" опередила Херсонская ОГА, где средняя зарплата для всех должностей составляет 99,8 тысячи, а для руководства — 257,4 тысячи гривен.

Херсонская областная администрация опередила все остальные по уровню зарплат руководства
Статистика средних зарплат руководства областных администраций Украины
Фото: Скриншот
В Херсонской областной администрации самые большие зарплаты по Украине
Статистика средних зарплат в обладминистрациях
Фото: Скриншот

