366 тысяч грн в месяц за предотвращение коррупции: сколько платят в госорганах (инфографика)

Аппарат Верховной Рады отстает по уровню средней зарплаты руководства с суммой в почти 190 тысяч гривен, ведь в тройку лидеров вырвались НАПК, Министерство национального единства и Фонд госимущества. Среди областных администраций больше всего получают руководители Херсонской, которая опередила "конкурентов" со значительным отрывом в 82 тысячи гривен.

Аппарат Рады занял в рейтинге лишь восьмое место, кто и вошел в первую десятку. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов Украины о том, какую среднюю зарплату за август 2025 года получало руководство государственных органов.

В топ по уровню оплаты труда руководителям вошли:

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции — 366,6 тысячи гривен;

Министерство национального единства Украины — 289,1 тысячи гривен;

Фонд государственного имущества Украины — 284,6 тысячи гривен;

Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы — 255,9 тысячи гривен;

Счетная палата — 209,4 тысячи гривен;

Антимонопольный комитет Украины — 201,8 тысячи гривен;

Министерство финансов Украины — 195 тысяч гривен;

Аппарат Верховной Рады Украины — 189,7 тысячи гривен;

Государственная служба статистики Украины — 186 тысяч гривен;

Министерство молодежи и спорта — 182,8 тысячи гривен.

Статистика средней зарплаты руководства в центральных госорганах Фото: Скриншот

Если же учитывать для подсчета средней зарплаты все должности, на первое место вырвался Антимонопольный комитет Украины с суммой 97,5 тысячи гривен, а НАПК его почти догнало — 97,1 тысячи гривен. Замыкает тройку лидеров в этом случае НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг) с зарплатой в 94,3 тысячи гривен.

Статистика средних зарплат в центральных органах Фото: Скриншот

Статистика областных органов отличается, в частности по зарплате руководства со значительным отрывом вырвалась вперед Государственная аудиторская служба Украины, где в среднем платят 128,7 тысячи гривен.

Также от других оторвались:

Государственная таможенная служба Украины -104,6 тысячи гривен;

Пенсионный фонд Украины — 97,6 тысячи гривен;

АРМА (Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений) — 96,5 тысячи гривен;

Министерство юстиции Украины — 92,8 тысячи гривен;

Антимонопольный комитет Украины — 87,3 тысячи гривен.

Статистика средней зарплаты руководства в областных госорганах Фото: Скриншот

Если же брать все должности, в рейтинге с заметным отрывом лидируют Государственная таможенная служба Украины (60,4 тысячи гривен) и АРМА (58,6 тысячи гривен).

Статистика средних зарплат в областных органах Фото: Скриншот

Однако самый заметный отрыв содержится в другой статистике — по уровню зарплат в областных администрациях. По оплате труда всех "конкурентов" опередила Херсонская ОГА, где средняя зарплата для всех должностей составляет 99,8 тысячи, а для руководства — 257,4 тысячи гривен.

Статистика средних зарплат руководства областных администраций Украины Фото: Скриншот Статистика средних зарплат в обладминистрациях Фото: Скриншот

