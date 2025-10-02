366 тисяч грн на місяць за запобігання корупції: скільки платять у держорганах (інфографіка)

Апарат Верховної Ради пасе задніх за рівнем середньої зарплати керівництва з сумою у майже 190 тисяч гривень, адже у трійку лідерів вирвалися НАЗК, Міністерство національної єдності та Фонд держмайна. Серед обласних адміністрацій найбільше отримують керівники Херсонської, яка випередила "конкурентів" зі значним відривом у 82 тисячі гривень.

Апарат Ради посів у рейтингу лише восьме місце, хто і увійшов в першу десятку. Про це свідчать дані Міністерства фінансів Україні про те, яку середню зарплату за серпень 2025 року отримувало керівництво державних органів.

До топа за рівнем оплати праці керівникам увійшли:

Національне агентство з питань запобігання корупції — 366,6 тисячі гривень;

Міністерство національної єдності України — 289,1 тисячі гривень;

Фонд державного майна України — 284,6 тисячі гривень;

Національне агентство України з питань державної служби — 255,9 тисячі гривень;

Рахункова палата — 209,4 тисячі гривень;

Антимонопольний комітет України — 201,8 тисячі гривень;

Міністерство фінансів України — 195 тисяч гривень;

Апарат Верховної Ради України — 189,7 тисячі гривень;

Державна служба статистики України — 186 тисяч гривень;

Міністерство молоді та спорту — 182,8 тисячі гривень.

Статистика середньої зарплати керівництва у центральних держорганах Фото: Скриншот

Якщо ж враховувати для підрахунку середньої зарплати усі посади, на перше місце вирвався Антимонопольний комітет України з сумою 97,5 тисячі гривень, а НАЗК його майже наздогнало — 97,1 тисячі гривень. Замикає трійку лідерів у цьому випадку НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послу) з зарплатою у 94,3 тисячі гривень.

Статистика середніх зарплат у центральних органах Фото: Скриншот

Статистика обласних органів відрізняється, зокрема за зарплатою керівництва зі значним відривом вирвалась уперед Державна аудиторська служба України, де в середньому платять 128,7 тисячі гривень.

Також від інших відірвались:

Державна митна служба України —104,6 тисячі гривень;

Пенсійний фонд України — 97,6 тисячі гривень;

АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) — 96,5 тисячі гривень;

Міністерство юстиції України — 92,8 тисячі гривень;

Антимонопольний комітет України — 87,3 тисячі гривень.

Статистика середньої зарплати керівництва в обласних держорганах Фото: Скриншот

Якщо ж брати усі посади, у рейтингу з помітним відривом лідирують Державна митна служба України (60,4 тисячі гривень) та АРМА (58,6 тисячі гривень).

Статистика середніх зарплат в обласних органах Фото: Скриншот

Однак найпомітніший відрив міститься в іншій статистиці — за рівнем зарплат в обласних адміністраціях. За оплатою праці усіх "конкурентів" випередила Херсонська ОВА, де середня зарплата для усіх посад становить 99,8 тисячі, а для керівництва — 257,4 тисячі гривень.

Статистика середніх зарплат керівництва обласних адміністрацій України Фото: Скриншот Статистика середніх зарплат в обладміністраціях Фото: Скриншот

