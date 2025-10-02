В Україні підвищують розмір соцдопомоги для прийомних сімей: деталі

Уряд ухвалив рішення про підвищення виплат прийомним батькам і батькам-вихователям.

Нові норми почнуть діяти з 1 січня 2026 р. і передбачають значне збільшення фінансової підтримки для родин, які беруть на виховання дітей. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Згідно з ухваленою формулою, за першу дитину в сім'ї передбачено виплату в розмірі 2,5 прожиткових мінімумів. За кожну наступну дитину батьки отримуватимуть по 1,5 прожиткових мінімуму.

Для дітей з інвалідністю держава передбачила 2 прожиткові мінімуми, а в разі, якщо дитина має інвалідність підгрупи А — виплата зростатиме до 3,5 прожиткових мінімумів.

"Наше головне завдання — щоб кожна дитина в Україні росла в сім'ї, а не в інтернаті. Підвищення виплат для прийомних батьків та батьків-вихователів — це реальний крок для того, щоб більше дітей отримали шанс на родинне тепло і турботу. Ми робимо все, щоб принцип "гроші ходять за дитиною" працював на користь самих дітей, а сім'ї отримували належну підтримку від держави", — наголосив міністр соціальної політики Денис Улютін.

Нагадаємо, у застосунку "Дія" можна подати заявку на виплату 5 000 грн за програмою "Пакунок школяра" на кожну дитину, яка пішла до першого класу школи.

