В Украине повышают размер соцпомощи для приемных семей: детали

Правительство приняло решение о повышении выплат приемным родителям и родителям-воспитателям.

Новые нормы начнут действовать с 1 января 2026 г. и предполагают значительное увеличение финансовой поддержки для семей, принимающих на воспитание детей. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Согласно принятой формуле, за первого ребенка в семье предусмотрена выплата в размере 2,5 прожиточных минимумов. За каждого следующего ребенка родители будут получать по 1,5 прожиточных минимума.

Для детей с инвалидностью государство предусмотрело 2 прожиточных минимума, а в случае, если ребенок имеет инвалидность подгруппы А – выплата будет расти до 3,5 прожиточных минимумов.

"Наша главная задача – чтобы каждый ребенок в Украине рос в семье, а не в интернате. Повышение выплат для приемных родителей и родителей-воспитателей – это реальный шаг для того, чтобы больше детей получили шанс на семейное тепло и заботу. Мы делаем все, чтобы принцип "деньги ходят за ребенком" работал в пользу самих детей, а семьи получали должную поддержку от государства", – подчеркнул министр социальной политики Денис Улютин.

