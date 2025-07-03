Фокус исследовал, что изменится для украинцев с июля 2025 года: что нужно знать пенсионерам, внутренне перемещенным лицам, а также получателям субсидий в Украине.

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Украинцев в 2025 году ждет ряд важных изменений в социальных выплатах. Фокус выяснил, что меняется уже в июле и как это повлияет на повседневную жизнь граждан во время войны.

Выплаты ВПЛ и субсидии: будут ли изменения летом 2025 года

Помощь внутренне перемещенным лицам в Украине составляет 2 000 грн для взрослого и 3 000 грн для ребенка или человека с инвалидностью. Такие выплаты сохраняются и будут поступать автоматически до осени 2025 года без необходимости подачи новых заявлений. Этот подход позволяет избежать бюрократических задержек и сохранить стабильность поддержки для вынужденных переселенцев.

Для получателей субсидий есть хорошая новость: они также автоматически продлеваются до конца неотопительного сезона. Никаких новых заявлений или справок подавать не нужно.

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С 1 июля стартует новая пилотная программа — базовая социальная помощь, о чем говорится в постановлении Кабмина. Это вид адресной помощи, которая будет предоставляться малообеспеченным семьям, многодетным, одиноким матерям и семьям, где растут дети с инвалидностью. Базовый расчет составляет 4 500 грн на первого члена семьи, 3 150 грн — на каждого взрослого, и еще 4 500 грн — на детей. Оформить помощь можно онлайн в приложении "Дія", или обратившись в Пенсионный фонд или ЦНАП.

Прекращение выплат ВПЛ: кому отменят с 1 июля

С 1 июля 2025 года Минфин будет постоянно проверять, где именно находятся внутренне перемещенные лица. И выплаты будут отменены для граждан, которые более 90 дней находятся за границей.

"Основанием для проверки является пребывание внутренне перемещенного лица за границей не менее 90 календарных дней подряд. Минфин проводит ежемесячно начиная с 1 июля 2025 г. верификацию информации о внутренне перемещенных лицах о пребывании их за границей не менее 90 календарных дней подряд. В случае выявления по результатам верификации факта пребывания внутренне перемещенного лица за границей более 90 календарных дней подряд уполномоченным органом, который выдал справку, проводится дополнительная проверка рекомендаций в порядке, определенном Минсоцполитики", — говорится в постановлении правительства.

С июля ВПЛ будут проверять — действительно ли они в Украине Фото: Getty Images

Там также сообщается, что после проведения дополнительной проверки в случае подтверждения информации о выезде внутренне перемещенного лица на постоянное место жительства за границу принимается решение об отзыве справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица. И в случае возвращения внутренне перемещенного лица из-за границы, в отношении которого было принято решение об отзыве справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица, такая справка выдается по заявлению лица.

Пенсии в июле: какие надбавки для пожилых людей и помощь от ООН

С июля 2025 года пенсионеры в возрасте от 70 лет автоматически получат ежемесячные доплаты:

300 грн для тех, кому исполнилось 70 лет;

456 грн — для 75-летних и старше, а для лиц в возрасте от 80 лет — 570 грн.

Напомним, что базовая пенсия не должна превышать 10 340,35 грн.

К тому же, в Украине продолжается программа финансовой поддержки от Всемирной продовольственной программы ООН. Фокус уже рассказывал, кто из украинцев сможет получить выплаты.

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Если пенсионер проживает в зоне боевых действий и не получал других международных пособий, но его ежемесячная пенсия меньше 3 250 грн, он может получить целевую доплату. Ее можно оформить до конца июля.

Минимальная пенсия в Украине пока без изменений — 2361 грн в месяц Фото: Getty Images

Вместе с тем общий перерасчет пенсий или масштабное повышение пока не предусмотрены, поэтому будут действовать только адресные возрастные доплаты. Кстати, по поводу повышения пенсий выступил председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Он призвал повысить размер минимальной пенсии до 4 тыс. грн., подчеркнув, что люди в Украине должны получать достойные выплаты.

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Народный депутат отметил, что средняя пенсия не может быть ниже 40% от средней зарплаты, а также добавил, что за последние 10 лет процент замещения трудовых доходов пенсией имел тенденцию к снижению. "Мы должны пересмотреть подходы к начислению и индексации пенсий. Люди труда, выходя на пенсию, должны получать достойные и справедливые выплаты, которые соответствуют их трудовому вкладу. Первый шаг для этого — повышение минимальной пенсии хотя бы до 4 тысяч гривен", — написал Гетманцев.

В Украине продолжается программа финансовой поддержки от Всемирной продовольственной программы ООН

По словам Гетманцева, в Украине показатель замещения средней зарплаты средней пенсией в Украине составляет около 27%. Отметим, что в Европе такой показатель в среднем составляет 58%.

В то же время, как пояснил Гетманцев, из-за полномасштабной войны пенсии точно не будут оставаться устойчивыми. Сейчас размер минимальной пенсии в Украине — 2361 грн.

Не украинские пенсии: сколько получают пенсионеры в Европе

Как показывает официальная статистика Евростата, средние пенсионные выплаты в ЕС составляют 1 300-1 500 евро в месяц.

Самые высокие пенсии в ЕС (в год):

Люксембург — €31 385;

Австрия — более €20 000;

Италия — €19 589;

Франция — €18 855;

Германия — €17 926;

Швеция — €22 436;

Финляндия — €21 085

Самые низкие пенсии в ЕС (на мес.):

Болгария — €226/месяц (€3 611/год);

Румыния — около €175;

Латвия — €300;

Эстония — €230.

В ЕС минимальная пенсия — в Эстонии, ее размер 230 евро в месяц Фото: НБУ

Как прокомментировала ситуацию Фокусу старший юрист в области гражданских пенсий, перерасчета пенсий силовых структур и военного права ЮК "Приходько и партнеры" Алена Чмона, по предписаниям статьи 46 Конституции Украины пенсии, другие виды социальных выплат и помощи, которые являются основным источником существования, должны обеспечивать уровень жизни не ниже прожиточного минимума, установленного законом. Поэтому, если об общем повышении пенсий пока речь не идет, справедливость выплат можно рассматривать в каждом отдельном случае.

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"Это может касаться как заниженного размера пенсии, так и не учтенного заработка или стажа. Когда пенсионер попадает в такие ситуации, то важно знать, как действовать в рамках законодательства, с целью эффективной защиты своих прав и интересов", — говорит юрист.

Если ПФУ не учел стаж или отказал в доплате, можно обратиться в суд, говорят юристы Фото: 24 канал

Прежде всего, следует внимательно проверить, какие именно периоды стажа, размеры заработной платы и коэффициенты были учтены или не учтены, спросить и получить письменное разъяснение от ПФУ, а в случае несогласия с ним, с помощью адвоката, обжаловать пенсионные начисления.

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В случае нарушения прав лицо имеет право обратиться в суд. Для этого для пенсионеров предусмотрено право на получение бесплатной правовой помощи, о чем уже было указано выше. Самые распространенные запросы — вопросы пенсионного обеспечения (перерасчет пенсии по возрасту, по стажу работы, по инвалидности и т.д.). Эту помощь оказывают центры Бесплатной юридической помощи, с которыми сотрудничают юристы и адвокаты, и работа последних оплачивается из Государственного бюджета.

Общего повышения пенсий в 2025 году после проведенной весной индексации уже не предусмотрено Фото: УНИАН

Как отметила в комментарии Фокусу адвокат Дарья Старовойтова, для пенсионеров, кроме выплат, законодательством предусмотрен ряд льгот, в частности: