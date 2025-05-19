Не только пенсионеры: кто и как может получить помощь на оплату коммуналки

Некоторые группы украинцев имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по сниженным тарифам благодаря льготам и субсидиям. Оформить их можно как в офлайн-режиме, так и через интернет. Размер скидки на коммунальные платежи варьируется в зависимости от категории получателя.

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Об этом сообщает ПФУ.

Льготы могут быть использованы для оплаты услуг по управлению многоквартирным домом, а также за поставку и распределение газа, электроэнергии, тепла и воды, включая вывоз мусора. Кроме того, предоставляются скидки на покупку твердого топлива и сжиженного газа. Кто же имеет право на получение таких льгот на коммунальные услуги:

скидка 25% доступна для детей войны;

скидка 50% доступна для членов семей погибших военных, многодетных и приемных семей, родных умерших из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, семей с детьми с инвалидностью, участников войны, жертв нацистских преследований;

скидка 75% до ступна для участников боевых действий;

скидка 100% доступна для лиц с инвалидностью вследствие войны, пенсионеров, которые работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.