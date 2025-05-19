Не только пенсионеры: кто и как может получить помощь на оплату коммуналки
Некоторые группы украинцев имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по сниженным тарифам благодаря льготам и субсидиям. Оформить их можно как в офлайн-режиме, так и через интернет. Размер скидки на коммунальные платежи варьируется в зависимости от категории получателя.
Об этом сообщает ПФУ.
Льготы могут быть использованы для оплаты услуг по управлению многоквартирным домом, а также за поставку и распределение газа, электроэнергии, тепла и воды, включая вывоз мусора. Кроме того, предоставляются скидки на покупку твердого топлива и сжиженного газа. Кто же имеет право на получение таких льгот на коммунальные услуги:
- скидка 25% доступна для детей войны;
- скидка 50% доступна для членов семей погибших военных, многодетных и приемных семей, родных умерших из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, семей с детьми с инвалидностью, участников войны, жертв нацистских преследований;
- скидка 75% до ступна для участников боевых действий;
- скидка 100% доступна для лиц с инвалидностью вследствие войны, пенсионеров, которые работали педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений.
Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.
Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.