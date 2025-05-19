Не тільки пенсіонери: хто і як може отримати допомогу на оплату комуналки

Деякі групи українців мають можливість оплачувати комунальні послуги за зниженими тарифами завдяки пільгам і субсидіям. Оформити їх можна як в офлайн-режимі, так і через інтернет. Розмір знижки на комунальні платежі варіюється залежно від категорії одержувача.

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Про це повідомляє ПФУ.

Пільги можуть бути використані для оплати послуг з управління багатоквартирним будинком, а також за поставку і розподіл газу, електроенергії, тепла і води, включно з вивезенням сміття. Крім того, надаються знижки на купівлю твердого палива та скрапленого газу. Хто ж має право на отримання таких пільг на комунальні послуги:

знижка 25% доступна для дітей війни;

знижка 50% доступна для членів сімей загиблих військових, багатодітних і прийомних сімей, рідних померлих із числа ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС, сімей із дітьми з інвалідністю, учасників війни, жертв нацистських переслідувань;

знижка 75% доступна для учасників бойових дій;

знижка 100% доступна для осіб з інвалідністю внаслідок війни, пенсіонерів, які працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, фахівцями із захисту рослин.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.