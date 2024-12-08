Денежная помощь от ООН: кто из украинцев сможет получить выплаты в декабре

В декабре размер выплат от ООН составляет 3,6 тысячи гривен на одного гражданина.

В декабре 2024 года Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев продолжит оказывать денежную помощь. Ее предоставят уязвимым категориям граждан. Выплаты можно будет оформить в частности на Львовщине. Об этом говорится в пресс-службе фонда "Денежная помощь ВПЛ от УВКБ ООН в г. Львов".

Однако зарегистрироваться на получение денежной помощи от ООН смогут лишь некоторые категории граждан:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ); люди, которые на время выезжали за пределы страны, но вернулись домой.

Однако только этого будет недостаточно. Также украинцам необходимо принадлежать к следующим критериям:

в семье есть только отец или мать и несовершеннолетние дети;

в семье есть пожилые люди, которым более 55 лет;

семья имеет лиц за 55 лет, которые воспитывают несовершеннолетних детей;

семья имеет граждан с инвалидностью или тяжелыми болезнями, которые нуждаются в уходе;

доход на одного гражданина в семье не превышает 5,4 тысячи гривен.

В декабре размер выплат от ООН составляет 3,6 тысячи гривен на одного гражданина. За три месяца можно получить 10,8 тысячи гривен.

Мобильная бригада будет работать во Львовской области по следующим адресам:

3 декабря в городе Стрый с 11:00 до 15:00, переулок Героев Небесной Сотни, 1;

4 декабря в городе Моршин с 11:00 до 15:00, улица Привокзальная, 47;

5 декабря городе Золочев с 11:00 до 15:00, улица Пачовского, 7.

Центр регистрации находится во Львове на площади Маланюка, 2. Центр работает в порядке живой очереди с понедельника по четверг с 09:00 до 16:00.

Напомним, что украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые получают выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Пенсионеры будут получать дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. Перерасчет произойдет автоматически.