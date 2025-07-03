Фокус дослідив, що зміниться для українців від липня 2025 року: що потрібно знати пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, а також отримувачам субсидій в Україні.

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На українців 2025 року чекає низка важливих змін у соціальних виплатах. Фокус з'ясував, що змінюється вже в липні та як це вплине на повсякденне життя громадян під час війни.

Виплати ВПО та субсидії: чи будуть зміни влітку 2025 року

Допомога внутрішньо переміщеним особам в Україні становить 2 000 грн для дорослого та 3 000 грн для дитини чи людини з інвалідністю. Такі виплати зберігаються і будуть надходити автоматично до осені 2025 року без необхідності подання нових заяв. Цей підхід дозволяє уникнути бюрократичних затримок і зберегти стабільність підтримки для вимушених переселенців.

Для одержувачів субсидій є хороша новина: вони також автоматично продовжуються до кінця неопалювального сезону. Жодних нових заяв або довідок подавати не потрібно.

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Нові виплати, правила техогляду, анулювання статусу ВПО і НМТ-2025: що змінюється з 1 липня

Від 1 липня стартує нова пілотна програма - базова соціальна допомога, про що йдеться в постанові Кабмну. Це вид адресної допомоги, що надаватиметься малозабезпеченим сім’ям, багатодітним, одиноким матерям та родинам, де зростають діти з інвалідністю. Базовий розрахунок становить 4 500 грн на першого члена сім’ї, 3 150 грн - на кожного дорослого, та ще 4 500 грн - на дітей. Оформити допомогу можна онлайн у додатку “Дія”, або звернувшись до Пенсійного фонду чи ЦНАПу.

Припинення виплат ВПО: кому скасують з 1 липня

З 1 липня 2025 року Мінфін буде постійно перевіряти, де саме перебувають внутрішньо переміщені особи. І виплати будуть скасовані для громадян, що понад 90 днів перебувають за кордоном.Про це йдеться у постанові Кабміну №376.

"Підставою для перевірки є перебування внутрішньо переміщеної особи за кордоном не менше ніж 90 календарних днів підряд. Мінфін проводить щомісяця починаючи з 1 липня 2025 р. верифікацію інформації щодо внутрішньо переміщених осіб про перебування їх за кордоном не менше ніж 90 календарних днів підряд. У разі виявлення за результатами верифікації факту перебування внутрішньо переміщеної особи за кордоном понад 90 календарних днів підряд уповноваженим органом, який видав довідку, проводиться додаткова перевірка рекомендацій в порядку, визначеному Мінсоцполітики", — йдеться у постанові уряду.

З липня ВПО будуть перевіряти — чи дійсно вони в Україні Фото: Getty Images

Там також повідомляється, що після проведення додаткової перевірки у разі підтвердження інформації про виїзд внутрішньо переміщеної особи на постійне місце проживання за кордон приймається рішення про відкликання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Та в разі повернення внутрішньо переміщеної особи з-за кордону, щодо якої було прийнято рішення про відкликання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, така довідка видається за заявою особи.

Пенсії в липні: які надбавки для літніх людей та допомога від ООН

Від липня 2025 року пенсіонери віком від 70 років автоматично отримають щомісячні доплати:

300 грн для тих, кому виповнилося 70 років;

456 грн - для 75-річних і старше, а для осіб віком від 80 років - 570 грн.

Нагадаємо, що базова пенсія не має перевищувати 10 340,35 грн.

До того ж, в Україні триває програма фінансової підтримки від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Фокус вже розповідав, хто з українців зможе отримати виплати.

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Цифра здивує: яка пенсія призначається за зарплати 38 тис. грн і 25 років стажу

Якщо пенсіонер проживає в зоні бойових дій і не отримував інших міжнародних допомог, але його щомісячна пенсія менше 3 250 грн, він може отримати цільову доплату. Її можна оформити до кінця липня.

Мінімальна пенсія в Україні поки що без змін — 2361 грн на місяць Фото: Getty Images

Водночас загального перерахунку пенсій чи масштабного підвищення наразі не передбачено, тож діятимуть лише адресні вікові доплати. До речі, щодо підвищення пенсій виступив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він закликав підвищити розмір мінімальної пенсії до 4 тис. грн., наголосивши, що люди в Україні мають отримувати гідні виплати.

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Середня пенсія в Україні зросла: де можна отримати найвищі виплати

Народний депутат зазначив, що середня пенсія не може бути нижчою за 40% від середньої зарплати, а також додав, що за останні 10 років відсоток заміщення трудових доходів пенсією мав тенденцію до зниження. “Ми повинні переглянути підходи до нарахування й індексації пенсій. Люди праці, виходячи на пенсію, повинні отримувати гідні й справедливі виплати, які відповідають їхньому трудовому внеску. Перший крок для цього — підвищення мінімальної пенсії хоча б до 4 тисяч гривень”, - написав Гетманцев.

В Україні триває програма фінансової підтримки від Всесвітньої продовольчої програми ООН

За словами Гетманцева, в Україні показник заміщення середньої зарплати середньою пенсією в Україні становить близько 27%. Зазначимо, що в Європі такий показник у середньому становить 58%.

Водночас, як пяснив Гетманцев, через повномасштабну війну пенсії точно не залишатимуться стійкими. Наразі розмір мінімальної пенсії в Україні - 2361 грн.

Не українські пенсії: скільки отримують пенсіонери в Європі

Як показує офіційна статистика Євростату, середні пенсійні виплати в ЄС становлять 1 300-1 500 євро на місяць.

Найвищі пенсії в ЄС (на рік):

Люксембург - €31 385;

Австрія - понад €20 000;

Італія - €19 589;

Франція - €18 855;

Німеччина - €17 926;

Швеція - €22 436;

Фінляндія - €21 085

Найнижчі пенсії в ЄС (на міс.):

Болгарія - €226/місяць (€3 611/рік);

Румунія - близько €175;

Латвія - €300;

Естонія - €230.

У ЄС мінімальна пенсія — в Естонії, її розмір 230 євро на місяць Фото: НБУ

Як прокоментувала ситуацію Фокусу старша юристка в галузі цивільних пенсій, перерахунку пенсій силових структур та військового права ЮК “Приходько та партнери” Альона Чмона, за приписами статті 46 Конституції України пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Тож, якщо про загальне підвищення пенсій поки не йдеться, справедливість виплат можна розглядати в кожному окремому випадку.

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“Це може стосуватися як заниженого розміру пенсії, так і не врахованого заробітку чи стажу. Коли пенсіонер потрапляє у такі ситуації, то важливо знати, як діяти в межах законодавства, з метою ефективного захисту своїх прав та інтересів”, - каже юристка.

Якщо ПФУ не врахував стаж або відмовив у доплаті, можна звернутися до суду, кажуть юристи Фото: 24 канал

Передусім, слід уважно перевірити, які саме періоди стажу, розміри заробітної плати та коефіцієнти були враховані або не враховані, запитати та отримати письмове роз’яснення від ПФУ, а у разі незгоди з ним, за допомогою адвоката, оскаржувати пенсійні нарахування.

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Не тільки пенсіонери: хто і як може отримати допомогу на оплату комуналки

У разі порушення прав особа має право звернутися до суду. Для цього для пенсіонерів передбачено право на отримання безоплатної правової допомоги, про що вже було зазначено вище. Найпоширеніші запити – питання пенсійного забезпечення (перерахування пенсії за віком, за стажем роботи, по інвалідності тощо). Цю допомогу надають центри Безоплатної юридичної допомоги, з якими співпрацюють юристи та адвокати, і робота останніх оплачується з Державного бюджету.

Загального підвищення пенсій в 2025 році після проведеної навесні індексації вже не передбачено Фото: УНИАН

Як зазначила у коментарі Фокусу адвокатка Дарина Старовойтова, для пенсіонерів, окрім виплат, законодавством передбачено низку пільг, зокрема: