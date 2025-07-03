Виплати ВПО скасують: які підстави та що буде з пенсіями і субсидіями в Україні з липня
Фокус дослідив, що зміниться для українців від липня 2025 року: що потрібно знати пенсіонерам, внутрішньо переміщеним особам, а також отримувачам субсидій в Україні.
На українців 2025 року чекає низка важливих змін у соціальних виплатах. Фокус з'ясував, що змінюється вже в липні та як це вплине на повсякденне життя громадян під час війни.
Виплати ВПО та субсидії: чи будуть зміни влітку 2025 року
Допомога внутрішньо переміщеним особам в Україні становить 2 000 грн для дорослого та 3 000 грн для дитини чи людини з інвалідністю. Такі виплати зберігаються і будуть надходити автоматично до осені 2025 року без необхідності подання нових заяв. Цей підхід дозволяє уникнути бюрократичних затримок і зберегти стабільність підтримки для вимушених переселенців.
Для одержувачів субсидій є хороша новина: вони також автоматично продовжуються до кінця неопалювального сезону. Жодних нових заяв або довідок подавати не потрібно.
Від 1 липня стартує нова пілотна програма - базова соціальна допомога, про що йдеться в постанові Кабмну. Це вид адресної допомоги, що надаватиметься малозабезпеченим сім’ям, багатодітним, одиноким матерям та родинам, де зростають діти з інвалідністю. Базовий розрахунок становить 4 500 грн на першого члена сім’ї, 3 150 грн - на кожного дорослого, та ще 4 500 грн - на дітей. Оформити допомогу можна онлайн у додатку “Дія”, або звернувшись до Пенсійного фонду чи ЦНАПу.
Припинення виплат ВПО: кому скасують з 1 липня
З 1 липня 2025 року Мінфін буде постійно перевіряти, де саме перебувають внутрішньо переміщені особи. І виплати будуть скасовані для громадян, що понад 90 днів перебувають за кордоном.Про це йдеться у постанові Кабміну №376.
"Підставою для перевірки є перебування внутрішньо переміщеної особи за кордоном не менше ніж 90 календарних днів підряд. Мінфін проводить щомісяця починаючи з 1 липня 2025 р. верифікацію інформації щодо внутрішньо переміщених осіб про перебування їх за кордоном не менше ніж 90 календарних днів підряд. У разі виявлення за результатами верифікації факту перебування внутрішньо переміщеної особи за кордоном понад 90 календарних днів підряд уповноваженим органом, який видав довідку, проводиться додаткова перевірка рекомендацій в порядку, визначеному Мінсоцполітики", — йдеться у постанові уряду.
Там також повідомляється, що після проведення додаткової перевірки у разі підтвердження інформації про виїзд внутрішньо переміщеної особи на постійне місце проживання за кордон приймається рішення про відкликання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Та в разі повернення внутрішньо переміщеної особи з-за кордону, щодо якої було прийнято рішення про відкликання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, така довідка видається за заявою особи.
Пенсії в липні: які надбавки для літніх людей та допомога від ООН
Від липня 2025 року пенсіонери віком від 70 років автоматично отримають щомісячні доплати:
- 300 грн для тих, кому виповнилося 70 років;
- 456 грн - для 75-річних і старше, а для осіб віком від 80 років - 570 грн.
Нагадаємо, що базова пенсія не має перевищувати 10 340,35 грн.
До того ж, в Україні триває програма фінансової підтримки від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Фокус вже розповідав, хто з українців зможе отримати виплати.Важливо
Якщо пенсіонер проживає в зоні бойових дій і не отримував інших міжнародних допомог, але його щомісячна пенсія менше 3 250 грн, він може отримати цільову доплату. Її можна оформити до кінця липня.
Водночас загального перерахунку пенсій чи масштабного підвищення наразі не передбачено, тож діятимуть лише адресні вікові доплати. До речі, щодо підвищення пенсій виступив голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Він закликав підвищити розмір мінімальної пенсії до 4 тис. грн., наголосивши, що люди в Україні мають отримувати гідні виплати.Важливо
Народний депутат зазначив, що середня пенсія не може бути нижчою за 40% від середньої зарплати, а також додав, що за останні 10 років відсоток заміщення трудових доходів пенсією мав тенденцію до зниження. “Ми повинні переглянути підходи до нарахування й індексації пенсій. Люди праці, виходячи на пенсію, повинні отримувати гідні й справедливі виплати, які відповідають їхньому трудовому внеску. Перший крок для цього — підвищення мінімальної пенсії хоча б до 4 тисяч гривень”, - написав Гетманцев.
В Україні триває програма фінансової підтримки від Всесвітньої продовольчої програми ООН
За словами Гетманцева, в Україні показник заміщення середньої зарплати середньою пенсією в Україні становить близько 27%. Зазначимо, що в Європі такий показник у середньому становить 58%.
Водночас, як пяснив Гетманцев, через повномасштабну війну пенсії точно не залишатимуться стійкими. Наразі розмір мінімальної пенсії в Україні - 2361 грн.
Не українські пенсії: скільки отримують пенсіонери в Європі
Як показує офіційна статистика Євростату, середні пенсійні виплати в ЄС становлять 1 300-1 500 євро на місяць.
Найвищі пенсії в ЄС (на рік):
- Люксембург - €31 385;
- Австрія - понад €20 000;
- Італія - €19 589;
- Франція - €18 855;
- Німеччина - €17 926;
- Швеція - €22 436;
- Фінляндія - €21 085
Найнижчі пенсії в ЄС (на міс.):
- Болгарія - €226/місяць (€3 611/рік);
- Румунія - близько €175;
- Латвія - €300;
- Естонія - €230.
Як прокоментувала ситуацію Фокусу старша юристка в галузі цивільних пенсій, перерахунку пенсій силових структур та військового права ЮК “Приходько та партнери” Альона Чмона, за приписами статті 46 Конституції України пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом. Тож, якщо про загальне підвищення пенсій поки не йдеться, справедливість виплат можна розглядати в кожному окремому випадку.Важливо
“Це може стосуватися як заниженого розміру пенсії, так і не врахованого заробітку чи стажу. Коли пенсіонер потрапляє у такі ситуації, то важливо знати, як діяти в межах законодавства, з метою ефективного захисту своїх прав та інтересів”, - каже юристка.
Передусім, слід уважно перевірити, які саме періоди стажу, розміри заробітної плати та коефіцієнти були враховані або не враховані, запитати та отримати письмове роз’яснення від ПФУ, а у разі незгоди з ним, за допомогою адвоката, оскаржувати пенсійні нарахування.Важливо
У разі порушення прав особа має право звернутися до суду. Для цього для пенсіонерів передбачено право на отримання безоплатної правової допомоги, про що вже було зазначено вище. Найпоширеніші запити – питання пенсійного забезпечення (перерахування пенсії за віком, за стажем роботи, по інвалідності тощо). Цю допомогу надають центри Безоплатної юридичної допомоги, з якими співпрацюють юристи та адвокати, і робота останніх оплачується з Державного бюджету.
Як зазначила у коментарі Фокусу адвокатка Дарина Старовойтова, для пенсіонерів, окрім виплат, законодавством передбачено низку пільг, зокрема:
- для осіб, які отримують пенсію за віком, діє звільнення від сплати земельного податку;
- безоплатний проїзд у всіх видах громадського наземного транспорту та під час залізничного сполучення (тільки на приміські рейси);
- безоплатна юридична допомога з питань пенсійного забезпечення, виплат, спадщини, оформлення нерухомості, захисту прав споживачів (консультації, складення документів, захист та представництво інтересів в суді);
- отримання житлової субсидії (для покриття витрат на комунальні послуги).