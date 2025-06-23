Цифра здивує: яка пенсія призначається за зарплати 38 тис. грн і 25 років стажу

Розмір пенсійних виплат визначається не тільки рівнем заробітної плати, а й тривалістю страхового стажу та віком виходу на заслужений відпочинок.

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Для розрахунку пенсії при заробітній платі 38 000 гривень важливо враховувати весь набутий страхувальний стаж. Приміром, можна оцінити розмір майбутніх виплат за умови, що людина має 25 років стажу. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Важливо пам'ятати, що за страхового стажу в 25 років вийти на пенсію в 60 років в Україні поки що неможливо.

Згідно з чинними вимогами, право на пенсію в 60 років мають тільки ті, хто має не менше 32 років стажу — як чоловіки, так і жінки.

Якщо стаж становить від 22 до 31 року, призначають пенсію з 63 років. А за наявності від 15 до 21 року стажу — тільки з 65 років.

При напрацьованому стажі в 25 років вийти на пенсію можна в 63 або 65 років, а також пізніше. Наприклад, за зарплати 38 000 гривень, пенсія в 63 роки становитиме приблизно 10 407 гривень. Якщо ж звернутися по пенсію в 65 років, виплати будуть більшими — близько 11 656 гривень.

Щоб розраховувати на ще вищу пенсію після виходу на заслужений відпочинок, слід заздалегідь подбати про збільшення страхового стажу.

Зазначимо, у березні Фокус писав про пенсії по інвалідності, які отримуватимуть українці у 2025 році. Згідно з поясненнями Пенсійного фонду України, відбудеться індексація виплат відповідно до закону про бюджет. У ПФУ повідомили, що пенсія для людей з інвалідністю 1 групи — 2 980 грн, для непрацюючих людей з інвалідністю 2 і 3 групи — 2 520 грн, для людей, які працюють, — 2 093 грн. Нагадаємо, українці передпенсійного віку, які опинилися без роботи, можуть достроково вийти на відпочинок. Однак для цього людина має відповідати низці умов.

У Пенсійному фонді розповіли, що деякі українці можуть вийти на пенсію в 55 років. Однак така пільга доступна не всім.