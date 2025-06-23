Цифра удивит: какая пенсия назначается при зарплате 38 тыс. грн и 25 годах стажа

Размер пенсионных выплат определяется не только уровнем заработной платы, но и продолжительностью страхового стажа и возрастом выхода на заслуженный отдых.

Related video

Для расчета пенсии при заработной плате 38 000 гривен важно учитывать весь приобретенный страховочный стаж. К примеру, можно оценить размер будущих выплат при условии, что человек имеет 25 лет стажа. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Важно помнить, что при страховом стаже в 25 лет выйти на пенсию в 60 лет в Украине пока невозможно.

Согласно действующим требованиям, право на пенсию в 60 лет имеют только те, кто имеет не менее 32 лет стажа — как мужчины, так и женщины.

Если стаж составляет от 22 до 31 года, назначают пенсию с 63 лет. А при наличии от 15 до 21 года стажа – только с 65 лет.

При наработанном стаже в 25 лет выйти на пенсию можно в 63 или 65 лет, а также позже. Например, при зарплате 38 000 гривен, пенсия в 63 года составит примерно 10 407 гривен. Если же обратиться за пенсией в 65 лет, выплаты будут больше — около 11 656 гривен.

Чтобы рассчитывать на еще более высокую пенсию после выхода на заслуженный отдых, следует заранее позаботиться об увеличении страхового стажа.

Отметим, в марте Фокус писал о пенсиях по инвалидности, которые будут получать украинцы в 2025 году. Согласно пояснениям Пенсионного фонда Украины, произойдет индексация выплат в соответствии с законом о бюджете. В ПФУ сообщили, что пенсия для людей с инвалидностью 1 группы — 2 980 грн, неработающих людей с инвалидностью 2 и 3 группы — 2 520 грн, работающих людей с инвалидностью 2 093 грн.Напомним, украинцы предпенсионного возраста, которые оказались без работы, могут досрочно выйти на отдых. Однако для этого человек должен соответствовать ряду условий.

В Пенсионном фонде рассказали, что некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 55 лет. Однако такая льгота доступна не всем.