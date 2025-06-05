Середня пенсія в Україні зросла: де можна отримати найвищі виплати

Середній розмір пенсії в Україні зріс на 7,5% порівняно з 2024 роком, тоді як мінімальні виплати залишилися на колишньому рівні.

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Про це йдеться у звіті Пенсійного фонду України.

На 1 січня 2025 року середня пенсія в Україні становила 5 789,05 грн, що на 403,80 грн (або 7,5%) більше, порівняно з початком 2024 року. Водночас мінімальна пенсія за віком залишилася без змін — як і минулого року, вона становить 2 361 грн.

За рік кількість одержувачів пенсійних виплат в Україні скоротилася на 172 907 осіб. Станом на 1 січня 2025 року на обліку в Пенсійному фонді перебувало 10 343,6 тис. пенсіонерів, з яких 60,5% становлять жінки, а 39,5% — чоловіки.

Згідно з даними Пенсійного фонду України, на 1 січня 2025 року найвищий середній розмір призначеної пенсії зафіксовано в Києві — 8 017,65 грн. Найнижча середня виплата була в Тернопільській області — 4 484,69 грн. В інших регіонах країни середній розмір пенсії на початок 2025 року становив:

Донецька — 7 168,22 грн;

Луганська — 6 694,19 грн;

Дніпропетровська — 6 471,11 грн;

Київська — 6 095,9 грн;

Запорізька — 6 080,4 грн;

Харківська — 5 824,72 грн;

Полтавська — 5 703,3 грн;

Одеська — 5 628,23 грн;

Миколаївська — 5 547,98 грн;

Чернігівська — 5 377,66 грн;

Житомирська — 5 339,43 грн;

Львівська — 5 303,37 грн;

Сумська — 5 299,81 грн;

Кіровоградська — 5 234,81 грн;

Рівненська — 5 159,85 грн;

Черкаська — 5 126,71 грн;

Волинська — 5 090,08 грн;

Вінницька — 5 038,34 грн;

Хмельницька — 4 996,15 грн;

Івано-Франківська — 4 995,43 грн;

Херсонська — 4 968,02 грн;

Закарпатська — 4 727,14 грн;

Чернівецька — 4 648,04 грн.

У Пенсійному фонді України повідомили, що минулого року було профінансовано пенсійне забезпечення для 10,3 млн громадян на загальну суму 736,2 млрд грн. Виплати здійснювалися з урахуванням особливостей, пов'язаних із дією воєнного стану.

Нагадаємо, українці з досвідом роботи в 21 рік можуть вийти на пенсію тільки після 65 років. Право на пенсію залежить від страхового стажу.

Фокус також писав про доплати до пенсій в Україні в розмірі від 300 до 570 гривень. Доплата належить тим пенсіонерам, чий розмір виплат нижчий за 10 340 гривень.