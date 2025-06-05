Средняя пенсия в Украине выросла: где можно получить самые высокие выплаты

Средний размер пенсии в Украине вырос на 7,5% по сравнению с 2024 годом, тогда как минимальные выплаты остались на прежнем уровне.

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Об этом говорится в отчете Пенсионного фонда Украины.

На 1 января 2025 года средняя пенсия в Украине составила 5 789,05 грн, что на 403,80 грн (или 7,5%) больше по сравнению с началом 2024 года. При этом минимальная пенсия по возрасту осталась без изменений — как и в прошлом году, она составляет 2 361 грн.

За год количество получателей пенсионных выплат в Украине сократилось на 172 907 человек. По состоянию на 1 января 2025 года на учете в Пенсионном фонде находилось 10 343,6 тыс. пенсионеров, из которых 60,5% составляют женщины, а 39,5% — мужчины.

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, на 1 января 2025 года самый высокий средний размер назначенной пенсии зафиксирован в Киеве — 8 017,65 грн. Самая низкая средняя выплата была в Тернопольской области — 4 484,69 грн. В остальных регионах страны средний размер пенсии на начало 2025 года составил:

Донецкая — 7 168,22 грн;

Луганская — 6 694,19 грн;

Днепропетровская — 6 471,11 грн;

Киевская — 6 095,9 грн;

Запорожская — 6 080,4 грн;

Харьковская — 5 824,72 грн;

Полтавская — 5 703,3 грн;

Одесская — 5 628,23 грн;

Николаевская — 5 547,98 грн;

Черниговская — 5 377,66 грн;

Житомирская — 5 339,43 грн;

Львовская — 5 303,37 грн;

Сумская — 5 299,81 грн;

Кировоградская — 5 234,81 грн;

Ровенская — 5 159,85 грн;

Черкасская — 5 126,71 грн;

Волынская — 5 090,08 грн;

Винницкая — 5 038,34 грн;

Хмельницкая — 4 996,15 грн;

Ивано-Франковская — 4 995,43 грн;

Херсонская — 4 968,02 грн;

Закарпатская — 4 727,14 грн;

Черновицкая — 4 648,04 грн.

В Пенсионном фонде Украины сообщили, что в прошлом году было профинансировано пенсионное обеспечение для 10,3 млн граждан на общую сумму 736,2 млрд грн. Выплаты осуществлялись с учетом особенностей, связанных с действием военного положения.

Напомним, украинцы с опытом работы в 21 год могут выйти на пенсию только после 65 лет. Право на пенсию зависит от страхового стажа.

Фокус также писал о доплатах к пенсиям в Украине в размере от 300 до 570 гривен. Доплата полагается тем пенсионерам, чей размер выплат ниже 10 340 гривен.