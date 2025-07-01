Нові виплати, правила техогляду, анулювання статусу ВПО і НМТ-2025: що змінюється з 1 липня

З 1 липня в Україні очікується низка змін, які торкнуться різних категорій населення. Фокус зібрав інформацію про їх усі, в тому числі експериментальний проєкт фінансової підтримки, новий стандарт напруги й початок вступної кампанії.

Related video

Суттєвих змін у питаннях мобілізації, комунальних тарифах та розмірах пенсій у липні 2025 року не очікується. Фокус розібрався, що натомість змінюється вже з 1 липня.

Новий вид виплат

З 1 липня 2025 року, як повідомляли у Пенсійному фонді, сім’ї з низькими доходами зможуть отримати фінансову підтримку від держави.

Розраховувати на кошти можуть ті, на момент звернення отримують:

державну соціальну допомогу для малозабезпечених сімей;

допомогу на дітей для одиноких матерів;

допомогу на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях;

тимчасову державну допомогу дітям, батьки яких ухиляються від аліментів, не можуть утримувати дитину або проживають у невідомому місці.

Заяву на базову соціальну допомогу має подавати уповноважений представник сім’ї, зробити він це може:

онлайн — через портал "Дія";

фізично — принести паперову заяву у сервісний центр ПФУ.

Виплати призначатимуть на пів року, але їх автоматично продовжуватимуть до кінця реалізації проєкту — два роки. Їхній розмір розраховується як різниця між сукупним розміром базової величини для кожного члена сім’ї та середньомісячним сукупним доходом сім’ї. Розмір базової величини для розрахунку — 4500 гривень.

"Розмір базової величини для сім’ї визначається на рівні 100 відсотків такої базової величини для першого члена сім’ї (уповноваженого представника сім’ї), кожної дитини віком до 18 років, особи з інвалідністю I або II групи, 70 відсотків такої базової величини — для кожного наступного члена сім’ї", — уточнили у ПФУ.

Новий стандарт напруги

З 1 липня стандартна напруга в розетках становитиме замість звичних 220 вольтів 230. Також у НКРЕКП обіцяли оновити й межі допустимого відхилення — від 207 В до 253 В.

У ДТЕК пояснили, що більшість сучасних приладів вже пристосовані до цієї норми, адже вона чинна в ЄС. Переконатися у цьому можна, перевірки показник напруги на зарядному пристрої або на сайті виробника. Більшу напругу має витримувати й більшість побутової техніки, старшої за 10 років, але для перестрахування можна встановити стабілізатор напруги чи реле.

Українських споживачів запевнили, що у платіжках суми через перехід на інший стандарт не зростуть. Сплачуючи за електрику, українці оплачують спожиту електроенергію, а не тиск у системі.

Нові вимоги до техогляду

З 1 липня в Україні повноцінно впроваджують вимоги щодо відеофіксації технічного контролю. Сервісні центри МВС контролюватимуть дотримання нових вимог. Якщо під час моніторингу виявлять порушення (наприклад, частина запису відсутня або авто не відповідає технічним вимогам), протокол анулюють і повідомлять про це власнику. Штраф за експлуатацію машини без чинного техогляду — 340 гривень.

"Головна мета — покращити контроль і знизити так званий номінальний, фіктивний обов’язковий технічний контроль. Раніше можна було, умовно кажучи, скористатися фотошопом або не повністю проводити необхідні вимірювання. Зараз процес відеофіксації дає нам можливість контролювати всю процедуру", — наголосив заступник начальника Головного сервісного центру МВС Павло Сорока.

Кожен пункт технічного контролю тепер має бути обладнаний щонайменше двома камерами, які фіксують увесь процес огляду. Якщо вони не охоплюють усе, необхідне встановлення додаткових камер. Окрім того, є чіткі вимоги щодо якості фото й відео. Зокрема, машина на знімках має займати не менш як 70% площі зображення.

Анулювання статусу ВПО

З 1 липня Мінфін щомісяця відстежуватиме перебування переселенців на території Україні. Якщо людина зі статусом ВПО виїжджатиме за кордон на понад 90 днів без поважних причин, його автоматично анулюватимуть.

Поважними причинами вважаються:

службове відрядження або стажування;

лікування або реабілітація;

оздоровлення дітей;

догляд за хворими дітьми;

інші обставини, що підтверджуються документами.

У разі анулювання статусу ВПО особу повідомлятимуть про це впродовж трьох робочих днів.

Вступна кампанія 2025

З 1 липня, як передали в ТСН, відкривається реєстрація електронних кабінетів на сайті ЄДЕБО. Подання заяв триватиме з 19 липня по 1 серпня. На бюджет можна подати до 15 заяв. Реєстрація для вступу на творчі спеціальності або за результатами співбесід для "бюджетників" триватиме з 3 до 10 липня, а для "контрактників" — з 3 до 25 липня.

Додаткова сесія НМТ проходитиме з 14 до 25 липня, а її результати будуть оголошені до 30 липня. Вони, як і результати основної сесії (до 4 липня), з’являться в особистих кабінетах.

Нові ліміти на "Укрпошті"

З 1 липня змінюють ліміти на виплату готівки фізособам у відділеннях:

максимальна сума платіжних операцій на місяць — 100 000 гривень;

максимальна кількість платіжних операцій за місяць — 10.

Ліміти на післяплату для фізосіб з виплатою на банківську картку залишаються незмінними. У компанії запевнили, що цього буде достатньо для тих, хто не веде підприємницької діяльності.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко розповіла, яка буде погода в Україні з 1 липня.

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко 26 червня розповіла, що одному з порушників НМТ вдалося усіх здивувати змістом шпаргалки, підготовленої для іспиту. Цьогоріч обов’язковими предметами є українська мова, математика та історія України, а четвертий можна обрати.