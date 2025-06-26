"Це здивувало абсолютно всіх": в одного з учасників НМТ знайшли несподівану шпаргалку (відео)

Порушник національного мультипредметного тесту прихопив з собою попри заборону таблицю множення. За свою невпевненість у базових знаннях він поплатився втратою права на вступ.

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"Були дуже дивні ситуації для нас. Наприклад, в одного з порушників виявили шпаргалку, але от що на цій шпаргалці, це здивувало абсолютно всіх організаторів оцінювання. Це була таблиця множення. Тут, власне, дійсно потрібно замислитися про те, що є основою для навчання і як забезпечити опанування базових знань і навичок в межах кожного із навчальних предметів", — поділилась в ефірі телемарафону 26 червня директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Вона підтвердила, що як і в минулі роки була певна кількість порушників на НМТ, але таких небагато. Для вступників це має прикрі наслідки, адже вони втрачають можливість вступати. Результати анулюють і проходити оцінювання під час цьогорічних сесій забороняють.

Вакуленко наголосила, що НМТ — це вимушений захід. Цього року, як і попереднього, учні складали чотири предмети — три обов’язкових і один на вибір. За результатами основної сесії частки тих, хто не пройшов, і тих, хто отримав найвищі бали, такі ж, як були й минулого року. Загалом на основну сесію зареєструвались понад 312 тисяч вступників.

Як повідомили в агентстві "Інтерфакс", обов’язковими предметами цьогоріч були українська мова, математика та історія України. Четвертий можна було обрати серед іноземної мови, біології, географії, фізики, хімії та української літератури.

Основна сесія проходила з 14 травня до 25 червня, а додаткову проводитимуть 14-25 липня.

Нагадаємо, Фокус передавав, що для вступу на бюджет у найкращі вищі або на популярні спеціальності потрібно набрати щонайменше 160 балів з кожного предмету. Обов’язковий поріг для того, щоб тест вважався складеним, становить 100 балів.

Журналіст Віталій Глагола інформував, що в Ужгороді після НМТ викинувся з вікна 18-річний студент коледжу. Зазначалось, що хлопець був глибоко розчарований через ймовірні результати тесту й просив вибачення у батьків.