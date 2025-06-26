"Это удивило абсолютно всех": у одного из участников НМТ нашли неожиданную шпаргалку (видео)

Нарушитель национального мультипредметного теста прихватил с собой, несмотря на запрет, таблицу умножения. За свою неуверенность в базовых знаниях он поплатился потерей права на поступление.

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"Были очень странные ситуации для нас. Например, у одного из нарушителей обнаружили шпаргалку, но вот что на этой шпаргалке, это удивило абсолютно всех организаторов оценивания. Это была таблица умножения. Здесь, собственно, действительно нужно задуматься о том, что является основой для обучения и как обеспечить овладение базовыми знаниями и навыками в рамках каждого из учебных предметов", — поделилась в эфире телемарафона 26 июня директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

Она подтвердила, что как и в прошлые годы было определенное количество нарушителей на НМТ, но таких немного. Для поступающих это имеет досадные последствия, ведь они теряют возможность поступать. Результаты аннулируют и проходить оценивание во время нынешних сессий запрещают.

Вакуленко отметила, что УМТ — это вынужденная мера. В этом году, как и в предыдущем, ученики сдавали четыре предмета — три обязательных и один на выбор. По результатам основной сессии доли тех, кто не прошел, и тех, кто получил высокие баллы, такие же, как были и в прошлом году. Всего на основную сессию зарегистрировались более 312 тысяч поступающих.

Как сообщили в агентстве "Интерфакс", обязательными предметами в этом году были украинский язык, математика и история Украины. Четвертый можно было выбрать среди иностранного языка, биологии, географии, физики, химии и украинской литературы.

Основная сессия проходила с 14 мая по 25 июня, а дополнительную будут проводить 14-25 июля.

Напомним, Фокус передавал, что для поступления на бюджет в лучшие вузы или на популярные специальности нужно набрать не менее 160 баллов по каждому предмету. Обязательный порог для того, чтобы тест считался сданным, составляет 100 баллов.

Журналист Виталий Глагола информировал, что в Ужгороде после НМТ выбросился из окна 18-летний студент колледжа. Отмечалось, что парень был глубоко разочарован из-за вероятных результатов теста и просил прощения у родителей.