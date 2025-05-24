"Я, наверное, не сдал НМТ": в Ужгороде студент выпрыгнул из окна после прохождения теста

В Ужгороде произошла трагедия. После сдачи национального мультипредметного теста покончил жизнь самоубийством 18-летний студент одного из колледжей. Он выбросился из окна.

Related video

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола в своем телеграмм-канале.

Перед самоубийством 18-летний парень, который учился на 2 курсе культурно-просветительского колледжа, сдал национальный мультипредметный тест. После теста он расстроился и сказал друзьям: "Я, наверное, не сдал НМТ".

Далее он вернулся в общежитие, где жил, записал там предсметное видео и выпрыгнул из окна.

В комнате студента правоохранители нашли записку с паролем от телефона и сообщением "Там все найдете", а в телефоне обнаружили предсмертное видео, в котором юноша объяснил свое решение:

Он считал, что не сдал НМТ, был глубоко разочарован, и попросил прощения у своих родителей. Отдельно он обратился к матери, извинившись за то, что сделает "через несколько минут".

Медики пытались его спасти, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Напомним, что в ведущем высшем военном учебном заведении Украины обнаружили агента ФСБ РФ. Студент передавал куратору координаты казарм и стратегического объекта, расположенного на территории университета. К задержанию злоумышленника присоединился главнокомандующий ВСУ.

Также сообщалось, что в Харькове вуз требует со студентки 264 тысячи гривен компенсации за то, что покинула обучение.