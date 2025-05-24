"Я, напевно, не склав НМТ": в Ужгороді студент вистрибнув з вікна після проходження тесту

В Ужгороді сталася трагедія. Після складання національного мультипредметного тесту покінчив життя самогубством 18-річний студент одного з коледжів. Він викинувся з вікна.

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Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі.

Перед самогубством 18-річний хлопець, який навчався на 2 курсі культосвітнього коледжу, склав національний мультипредметний тест. Після тесту він засмутився і сказав друзям: "Я, напевно, не здав НМТ".

Далі він повернувся до гуртожитку, де мешкав, записав там передсметне відео і вистрибнув з вікна.

У кімнаті студента правоохоронці знайшли записку з паролем від телефону і повідомленням "Там все знайдете", а у телефоні виявили передсмертне відео, в якому юнак пояснив своє рішення:

Він вважав, що не здав НМТ, був глибоко розчарований, та попросив вибачення у своїх батьків. Окремо він звернувся до матері, перепросивши за те, що зробить "за кілька хвилин".

Медики намагалися його врятувати, але травми виявилися несумісними з життям.

Нагадаємо, що у провідному вищому військовому навчальному закладі України виявили агента ФСБ РФ. Студент передавав куратору координати казарм та стратегічного об'єкта, розташованого на території університету. До затримання зловмисника долучився головнокомандувач ЗСУ.

Також повідомлялося, що у Харкові виш вимагає зі студентки 264 тисячі гривень компенсації за те, що покинула навчання.