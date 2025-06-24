Щомісячні перевірки: виплати ВПО нараховуватимуть по-новому з 1 липня

З липня на переселенців чекають зміни — статус перевірятимуть ще раз щомісяця і можуть позбавити допомоги.

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З 1 липня Мінфін почне щомісяця відстежувати перебування переселенців в Україні. У разі виїзду за кордон більш ніж на 90 днів без поважних причин статус ВПЛ анулюється автоматично. Про це йдеться в матеріалі видання "Радіо Трек".

Поважною причиною виїзду водночас вважається:

службове відрядження або стажування;

лікування або реабілітація (документально підтверджена);

оздоровлення дітей;

догляд за хворими дітьми;

інші обставини, що підтверджуються документами.

Водночас причину необхідно підтвердити за допомогою офіційного документа:

довідка про відрядження;

медичні довідки або виписки з лікарень;

довідка з університету;

документи про стажування тощо.

Якщо ви плануєте покинути Україну на тривалий термін, підстрахуйтеся заздалегідь. Підготуйте всі необхідні підтвердні документи (наприклад, довідку про лікування, навчання або службове відрядження) і заздалегідь передайте їх в управління соціального захисту за місцем обліку.

У разі, якщо підстав для тривалої відсутності не буде і довідку ВПО анулюють, вас повідомлять про це протягом трьох робочих днів. Однак краще не чекати наслідків — оформіть документи до виїзду й уникайте перерви у виплатах і втрати соцпідтримки.

Нагадаємо, у червні 2025 року ВПО в Україні продовжать отримувати щомісячні грошові виплати від держави. Уряд вирішив продовжити фінансову підтримку для тих, хто опинився у важкій життєвій ситуації.

Також повідомлялося, що військовослужбовці ЗСУ, які захищають країну від російської агресії, у червні 2025 року отримають низку додаткових грошових виплат. Йдеться про шість ключових видів таких доплат.