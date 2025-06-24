Щомісячні перевірки: виплати ВПО нараховуватимуть по-новому з 1 липня
З липня на переселенців чекають зміни — статус перевірятимуть ще раз щомісяця і можуть позбавити допомоги.
З 1 липня Мінфін почне щомісяця відстежувати перебування переселенців в Україні. У разі виїзду за кордон більш ніж на 90 днів без поважних причин статус ВПЛ анулюється автоматично. Про це йдеться в матеріалі видання "Радіо Трек".
Поважною причиною виїзду водночас вважається:
- службове відрядження або стажування;
- лікування або реабілітація (документально підтверджена);
- оздоровлення дітей;
- догляд за хворими дітьми;
- інші обставини, що підтверджуються документами.
Водночас причину необхідно підтвердити за допомогою офіційного документа:
- довідка про відрядження;
- медичні довідки або виписки з лікарень;
- довідка з університету;
- документи про стажування тощо.
Якщо ви плануєте покинути Україну на тривалий термін, підстрахуйтеся заздалегідь. Підготуйте всі необхідні підтвердні документи (наприклад, довідку про лікування, навчання або службове відрядження) і заздалегідь передайте їх в управління соціального захисту за місцем обліку.
У разі, якщо підстав для тривалої відсутності не буде і довідку ВПО анулюють, вас повідомлять про це протягом трьох робочих днів. Однак краще не чекати наслідків — оформіть документи до виїзду й уникайте перерви у виплатах і втрати соцпідтримки.
Нагадаємо, у червні 2025 року ВПО в Україні продовжать отримувати щомісячні грошові виплати від держави. Уряд вирішив продовжити фінансову підтримку для тих, хто опинився у важкій життєвій ситуації.
Також повідомлялося, що військовослужбовці ЗСУ, які захищають країну від російської агресії, у червні 2025 року отримають низку додаткових грошових виплат. Йдеться про шість ключових видів таких доплат.