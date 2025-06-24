Ежемесячные проверки: выплаты ВПЛ будут начислять по-новому с 1 июля

С июля переселенцев ждут изменения — статус будут перепроверять каждый месяц и могут лишить помощи.

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С 1 июля Минфин начнет ежемесячно отслеживать пребывание переселенцев в Украине. При выезде за границу более чем на 90 дней без уважительных причин статус ВПЧ аннулируется автоматически. Об этом говорится в материале издания "Радіо Трек".

Уважительной причиной выезда при этом считается:

служебная командировка или стажировка;

лечение или реабилитация (документально подтвержденная);

оздоровление детей;

уход за больными детьми;

другие обстоятельства, подтверждаемые документами.

При этом причину необходимо подтвердить при помощи официального документа:

справка о командировках;

медицинские справки или выписки из больниц;

справка из университета;

документы о стажировке и т.д.

Если вы планируете покинуть Украину на длительный срок, подстрахуйтесь заранее. Подготовьте все необходимые подтверждающие документы (например, справку о лечении, обучении или служебной командировке) и заранее передайте их в управление социальной защиты по месту учета.

В случае, если оснований для длительного отсутствия не будет и справку ВПЛ аннулируют, вас уведомят об этом в течение трёх рабочих дней. Однако лучше не дожидаться последствий — оформите документы до выезда и избегайте перерыва в выплатах и утраты соцподдержки.

Напомним, в июне 2025 года ВПЛ в Украине продолжат получать ежемесячные денежные выплаты от государства. Правительство решило продолжить финансовую поддержку для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Также сообщалось, что военнослужащие ВСУ, которые защищают страну от российской агрессии, в июне 2025 года получат ряд дополнительных денежных выплат. Речь идет о шести ключевых видах таких доплат.