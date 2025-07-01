Новые выплаты, правила техосмотра, аннулирование статуса ВПЛ и НМТ-2025: что меняется с 1 июля

С 1 июля в Украине ожидается ряд изменений, которые коснутся разных категорий населения. Фокус собрал информацию об их всех, в том числе экспериментальный проект финансовой поддержки, новый стандарт напряжения и начало вступительной кампании.

Related video

Существенных изменений в вопросах мобилизации, коммунальных тарифах и размерах пенсий в июле 2025 года не ожидается. Фокус разобрался, что вместо этого меняется уже с 1 июля.

Новый вид выплат

С 1 июля 2025 года, как сообщали в Пенсионном фонде, семьи с низкими доходами смогут получить финансовую поддержку от государства.

Рассчитывать на средства могут те, на момент обращения получают:

государственную социальную помощь для малообеспеченных семей;

пособие на детей для одиноких матерей;

помощь на детей, которые воспитываются в многодетных семьях;

временную государственную помощь детям, родители которых уклоняются от алиментов, не могут содержать ребенка или проживают в неизвестном месте.

Заявление на базовую социальную помощь должен подавать уполномоченный представитель семьи, сделать он это может:

онлайн — через портал "Дія";

физически — принести бумажное заявление в сервисный центр ПФУ.

Выплаты будут назначать на полгода, но их автоматически будут продолжать до конца реализации проекта — два года. Их размер рассчитывается как разница между совокупным размером базовой величины для каждого члена семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи. Размер базовой величины для расчета — 4500 гривен.

"Размер базовой величины для семьи определяется на уровне 100 процентов такой базовой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи), каждого ребенка в возрасте до 18 лет, лица с инвалидностью I или II группы, 70 процентов такой базовой величины — для каждого следующего члена семьи", — уточнили в ПФУ.

Новый стандарт напряжения

С 1 июля стандартное напряжение в розетках будет составлять вместо привычных 220 вольт 230. Также в НКРЭКУ обещали обновить и пределы допустимого отклонения — от 207 В до 253 В.

В ДТЭК объяснили, что большинство современных приборов уже приспособлены к этой норме, ведь она действует в ЕС. Убедиться в этом можно, проверив показатель напряжения на зарядном устройстве или на сайте производителя. Большее напряжение должно выдерживать и большинство бытовой техники, старше 10 лет, но для перестраховки можно установить стабилизатор напряжения или реле.

Украинских потребителей заверили, что в платежках суммы из-за перехода на другой стандарт не вырастут. Платя за электричество, украинцы оплачивают потребленную электроэнергию, а не давление в системе.

Новые требования к техосмотру

С 1 июля в Украине полноценно внедряют требования по видеофиксации технического контроля. Сервисные центры МВД будут контролировать соблюдение новых требований. Если во время мониторинга обнаружат нарушения (например, часть записи отсутствует или авто не соответствует техническим требованиям), протокол аннулируют и сообщат об этом владельцу. Штраф за эксплуатацию машины без действующего техосмотра — 340 гривен.

"Главная цель — улучшить контроль и снизить так называемый номинальный, фиктивный обязательный технический контроль. Раньше можно было, условно говоря, воспользоваться фотошопом или не полностью проводить необходимые измерения. Сейчас процесс видеофиксации дает нам возможность контролировать всю процедуру", — подчеркнул заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Павел Сорока.

Каждый пункт технического контроля теперь должен быть оборудован как минимум двумя камерами, которые фиксируют весь процесс осмотра. Если они не охватывают все, необходима установка дополнительных камер. Кроме того, есть четкие требования к качеству фото и видео. В частности, машина на снимках должна занимать не менее 70% площади изображения.

Аннулирование статуса ВПЛ

С 1 июля Минфин ежемесячно будет отслеживать пребывание переселенцев на территории Украины. Если человек со статусом ВПЛ будет выезжать за границу более чем на 90 дней без уважительных причин, его автоматически аннулируют.

Уважительными причинами считаются:

служебная командировка или стажировка;

лечение или реабилитация;

оздоровление детей;

уход за больными детьми;

другие обстоятельства, подтверждаемые документами.

В случае аннулирования статуса ВПЛ лицо будут сообщать об этом в течение трех рабочих дней.

Вступительная кампания 2025 года

С 1 июля, как передали в ТСН, открывается регистрация электронных кабинетов на сайте ЕГЭБО. Подача заявлений продлится с 19 июля по 1 августа. На бюджет можно подать до 15 заявлений. Регистрация для поступления на творческие специальности или по результатам собеседований для "бюджетников" продлится с 3 до 10 июля, а для "контрактников" — с 3 до 25 июля.

Дополнительная сессия НМТ будет проходить с 14 по 25 июля, а ее результаты будут объявлены до 30 июля. Они, как и результаты основной сессии (до 4 июля), появятся в личных кабинетах.

Новые лимиты на "Укрпочте"

С 1 июля меняют лимиты на выплату наличных физлицам в отделениях:

максимальная сумма платежных операций в месяц — 100 000 гривен;

максимальное количество платежных операций за месяц — 10.

Лимиты на наложенный платеж для физлиц с выплатой на банковскую карту остаются неизменными. В компании заверили, что этого будет достаточно для тех, кто не ведет предпринимательской деятельности.

Напомним, синоптик Наталья Диденко рассказала, какая будет погода в Украине с 1 июля.

Директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко 26 июня рассказала, что одному из нарушителей НМТ удалось всех удивить содержанием шпаргалки, подготовленной для экзамена. В этом году обязательными предметами являются украинский язык, математика и история Украины, а четвертый можно выбрать.