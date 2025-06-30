Новый стандарт напряжения в Украине будет действовать уже с 1 июля: что изменится для потребителей

В Украине с 1 июля будет действовать новый стандарт напряжения. Вместо привычных 220 стандартное напряжение в розетках украинцев составит 230 вольт. Эти изменения происходят в рамках евроинтеграции, чтобы синхронизировать украинскую энергосистему с распределительными сетями стран Европейского Союза.

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С 1 июля уровень стандартного номинального напряжения в сети конечного потребителя будет изменен с 220/380 на 230/400 вольт. Издание "Экономическая правда" объясняет, что 220 В и 230 В — это фазное напряжение, которое доходит до бытового потребителя в обычную розетку, а 380 В и 400 В — линейное, или трехфазное напряжение, используемое в основном на предприятиях. Если раньше трансформаторы снижали напряжение до 380 В и до домов доходили 220 В, то теперь они будут снижать его до 400 В — а бытовые потребители будут получать 230 В.

В Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) отметили, что вместе со стандартом напряжения обновят и пределы допустимого отклонения: они составят от 207 В до 253 В, то есть ±10%.

Грозит ли новый стандарт напряжения бытовым приборам

В компании ДТЭК заверили, что поскольку большинство современных приборов импортируются в Украину из ЕС, они приспособлены к напряжению 230 В и выше. Этот показатель можно узнать на зарядном устройстве или на сайте производителя.

"Современные приборы производятся по стандартам ЕС, где 230 В — это норма много лет. Самое важное — не сама цифра, а стабильность напряжения в сети", — пояснили в компании.

В компании добавили, что большинство бытовой техники, даже старше 10 лет, выдерживает напряжение до 250 В, но для перестраховки можно установить стабилизатор напряжения или реле.

Скажется ли новый стандарт напряжения на тарифах

Также в ДТЭК рассказали, что абоненты после перехода на новый стандарт напряжения не увидят изменений в платежках за свет.

"Вы платите за потребленную электроэнергию, то есть за киловатт-часы. Напряжение — это давление в системе, а не количество электричества, поэтому никаких новых цифр в квитанции не будет", — отметили в компании.

Таким образом, изменения стандартов напряжения в Украине не скажутся на потребителях. Тарифы на электроэнергию в июле должны остаться на прежнем уровне — 4,32 гривны за киловатт-час.

Напомним, глава Минэнерго Герман Галущенко 20 июня подтвердил, что РФ возобновила удары по энергетике. По его словам, пока рисков отключений света нет, но дальнейшие массированные удары россиян могут повлиять на генерацию, передачу и распределение электроэнергии.