Свет, газ и вода: как изменятся тарифы на коммунальные услуги с 1 июля

Украинцам необходимо ежемесячно оплачивать коммунальные услуги — газ, электроэнергию и воду, которые они потребляют. Поэтому важно заранее ознакомиться с тарифами, которые начнут действовать с 1 июля 2025 года.

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В июле 2025 года для украинцев сохранятся прежние тарифы на электроэнергию, воду и газ, при этом с 1 июля напряжение в электросетях повысится до европейского стандарта 230 вольт, а некоторые потребители смогут воспользоваться льготным ночным тарифом на электричество. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Какие будут тарифы на свет с 1 июля

В июле 2025 года для украинцев цена на электроэнергию останется прежней — 4,32 гривны за киловатт-час. Этот тариф будет действовать как минимум до октября 2025 года.

Некоторые украинцы могут снизить расходы на электроэнергию, используя двухфазные счетчики, которые позволяют оплачивать потребление по более низкому ночному тарифу:

Дневной тариф действует с 7:00 до 23:00 часов и составляет 4,32 гривны за киловатт-час.

Ночной тариф действует с 23:00 до 7:00 часов и составляет 2,16 гривны за киловатт-час.

С 1 июля напряжение в электросетях Украины увеличится с 220 до 230 вольт, согласно постановлению Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Это изменение направлено на приведение электросетей страны в соответствие с европейскими стандартами и не должно отразиться на потребителях.

Какие будут тарифы на воду с 1 июля

Стоимость услуг водоснабжения и водоотведения в июле, скорее всего, останется на уровне июня. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, не намерена повышать цены. Однако установление тарифов регулируется как НКРЭКУ, так и местными органами власти, поэтому тарифы на воду могут варьироваться в зависимости от населенного пункта.

Иногда местные власти имеют право повышать тарифы на воду, не согласовывая это с НКРЭКУ.

Какой будет тариф на газ с июля

С 1 июля тариф на природный газ для населения останется без изменений. Для клиентов "Нафтогаза" стоимость газа сохранится на уровне 7,96 гривны за кубометр. Другие поставщики также не планируют повышать цены — в июле тарифы будут находиться в диапазоне от 7,79 до 9,99 гривны за кубометр.

Кроме оплаты за потребленный газ, украинцы в июле также должны заплатить за доставку газа. Ее размер тоже не изменится.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.