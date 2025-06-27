Світло, газ і вода: як зміняться тарифи на комунальні послуги з 1 липня

Українцям необхідно щомісяця оплачувати комунальні послуги — газ, електроенергію та воду, які вони споживають. Тому важливо заздалегідь ознайомитися з тарифами, які почнуть діяти з 1 липня 2025 року.

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У липні 2025 року для українців збережуться колишні тарифи на електроенергію, воду і газ, водночас із 1 липня напруга в електромережах підвищиться до європейського стандарту 230 вольт, а деякі споживачі зможуть скористатися пільговим нічним тарифом на електрику. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Які будуть тарифи на світло з 1 липня

У липні 2025 року для українців ціна на електроенергію залишиться колишньою — 4,32 гривні за кіловат-годину. Цей тариф діятиме щонайменше до жовтня 2025 року.

Деякі українці можуть знизити витрати на електроенергію, використовуючи двофазні лічильники, які дають змогу оплачувати споживання за нижчим нічним тарифом:

Денний тариф діє з 7:00 до 23:00 години і становить 4,32 гривні за кіловат-годину.

Нічний тариф діє з 23:00 до 7:00 години і становить 2,16 гривні за кіловат-годину.

З 1 липня напруга в електромережах України збільшиться з 220 до 230 вольт, згідно з постановою Національної комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Ця зміна спрямована на приведення електромереж країни у відповідність до європейських стандартів і не має позначитися на споживачах.

Які будуть тарифи на воду з 1 липня

Вартість послуг водопостачання та водовідведення в липні, найімовірніше, залишиться на рівні червня. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, не має наміру підвищувати ціни. Однак встановлення тарифів регулюється як НКРЕКП, так і місцевими органами влади, тому тарифи на воду можуть варіюватися залежно від населеного пункту.

Іноді місцева влада має право підвищувати тарифи на воду, не погоджуючи це з НКРЕКП.

Який буде тариф на газ із липня

З 1 липня тариф на природний газ для населення залишиться без змін. Для клієнтів "Нафтогазу" вартість газу збережеться на рівні 7,96 гривні за кубометр. Інші постачальники також не планують підвищувати ціни — у липні тарифи перебуватимуть у діапазоні від 7,79 до 9,99 гривні за кубометр.

Крім оплати за спожитий газ, українці в липні також мають заплатити за доставку газу. Її розмір теж не зміниться.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.