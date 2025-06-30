Новий стандарт напруги в Україні діятиме вже з 1 липня: що зміниться для споживачів

В Україні з 1 липня діятиме новий стандарт напруги. Замість звичних 220 стандартна напруга в розетках українців становитиме 230 вольтів. Ці зміни відбуваються в межах євроінтеграції, щоб синхронізувати українську енергосистему з розподільчими мережами країн Європейського Союзу.

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Від 1 липня рівень стандартної номінальної напруги в мережі кінцевого споживача буде змінено з 220/380 на 230/400 вольтів. Видання "Економічна правда" пояснює, що 220 В і 230 В — це фазна напруга, що доходить до побутового споживача у звичайну розетку, а 380 В і 400 В — лінійна, або трифазна напруга, що використовується здебільшого та підприємствах. Якщо раніше трансформатори знижували напругу до 380 В і до будинків доходили 220 В, то тепер вони знижуватимуть її до 400 В — а побутові споживачі отримуватимуть 230 В.

В Національній комісії з регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) зазначили, що разом зі стандартом напруги оновлять і межі допустимого відхилення: вони становитимуть від 207 В до 253 В, тобто ±10%.

Чи загрожує новий стандарт напруги побутовим приладам

В компанії ДТЕК запевнили, що оскільки більшість сучасних приладів імпортуються до України з ЄС, вони пристосовані до напруги 230 В і вище. Цей показник можна дізнатися на зарядному пристрої чи на сайті виробника.

"Сучасні прилади виробляються за стандартами ЄС, де 230 В — це норма багато років. Найважливіше — не сама цифра, а стабільність напруги в мережі", – пояснили в компанії.

В компанії додали, що більшість побутової техніки, навіть старшої за 10 років, витримує напругу до 250 В, але для перестрахування можна встановити стабілізатор напруги чи реле.

Чи позначиться новий стандарт напруги на тарифах

Також в ДТЕК розповіли, що абоненти після переходу на новий стандарт напруги не побачать змін у платіжках за світло.

"Ви платите за спожиту електроенергію, тобто за кіловат-години. Напруга — це тиск у системі, а не кількість електрики, тому жодних нових цифр у квитанції не буде", — зазначили в компанії.

Таким чином, зміни стандартів напруги в Україні не позначаться на споживачах. Тарифи на електроенергію в липні мають залишитися на попередньому рівні — 4,32 гривні за кіловат-годину.

Нагадаємо, голова Міненерго Герман Галущенко 20 червня підтвердив, що РФ відновила удари по енергетиці. За його словами, наразі ризиків відключень світла немає, та подальші масовані удари росіян можуть вплинути на генерацію, передачу та розподіл електроенергії.