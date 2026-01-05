В Украине повысили прожиточный минимум: что ждет пенсионеров, людей с инвалидностью и малообеспеченные семьи

С 1 января 2026 года в Украине вырос прожиточный минимум. Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины "О Государственном бюджете на 2026 год". Фокус выяснил, каким теперь является этот показатель и что это значит для украинцев.

Прожиточный минимум показывает, сколько денег нужно человеку для самого необходимого — продуктов, товаров и услуг, чтобы жить и сохранять здоровье. Это своеобразная оценка потребительской корзины, которая включает только базовые потребности. В то же время она не отражает реальные расходы украинцев. Государство не может резко его поднимать, потому что на это просто не хватает денег. Именно поэтому этот показатель всегда ниже фактических потребностей, хотя именно от него зависят пенсии, пособия и другие социальные выплаты. Общий прожиточный минимум с начала года составляет 3 209 гривен на одного человека, что на 289 гривен больше, чем было раньше.

Відео дня

В Министерстве финансов объясняют, что рост прожиточного минимума заложен в бюджетных планах на 2026-2028 годы и связан с повышением цен и стоимости жизни.

Для разных категорий населения в 2026 году установлены следующие суммы:

для трудоспособных украинцев — 3 328 грн вместо 3 028 грн;

для людей, утративших трудоспособность — 2 595 грн вместо 2 361 грн;

для детей до 6 лет — 2 817 грн вместо 2 563 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн вместо 3 196 грн.

Как менялся прожиточный минимум в последние годы

Ранее прожиточный минимум пересматривали трижды в год — в январе, июле и декабре. Но после полномасштабного вторжения его начали устанавливать только раз в год.

2020 год : январь-август — 2 027 грн

: январь-август — 2 027 грн сентябрь-ноябрь — 2 118 грн

декабрь — 2189 грн

2021 год : январь-июнь — 2 189 грн

: январь-июнь — 2 189 грн июль-ноябрь 2 294 грн

декабрь — 2 393 грн

2022 год : январь-июнь — 2 393 грн

: январь-июнь — 2 393 грн июль-ноябрь — 2508 грн

декабрь 2589

2023 год : январь-декабрь — 2589 грн

: январь-декабрь — 2589 грн 2024 год : январь-декабрь — 2920 грн

: январь-декабрь — 2920 грн 2025 год : январь-декабрь — 2920 грн

: январь-декабрь — 2920 грн 2026 год: с 1 января — 3209 грн

По прогнозам бюджета на 2026-2028 годы, прожиточный минимум для работающих людей к 2028 году может вырасти до 3 667 гривен.

Прожиточный минимум растет, а вместе с ним — пенсии и социальные выплаты для украинцев

Повышение прожиточного минимума в 2026 году повлияло сразу на несколько важных социальных выплат и государственных гарантий. Обновленные показатели касаются всех основных категорий населения — детей, трудоспособных граждан, людей с инвалидностью и пенсионеров. Именно от прожиточного минимума государство отталкивается, определяя минимальные суммы помощи и поддержки.

С ростом прожиточного минимума увеличились и минимальные размеры выплат для семей с детьми. Речь идет, в частности, о помощи при рождении ребенка, выплатах одиноким матерям и поддержке малообеспеченных семей.

Хотя сама помощь при рождении ребенка остается фиксированной, размер денежной компенсации "Пакета малыша" зависит от прожиточного минимума. В 2026 году она определяется как три прожиточных минимума для детей до 6 лет.

Выплаты одиноким матерям также зависят от прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, а помощь малообеспеченным семьям рассчитывается как разница между прожиточным минимумом для всей семьи и ее фактическими доходами. Кроме того, этот показатель влияет на пособие по беременности и родам для неработающих женщин, выплаты на детей под опекой, программу "муниципальная няня" и другие виды поддержки.

В 2026 году "Пакет малыша" будет равен трем прожиточным минимумам Фото: ABC News

Выросли и государственные компенсации и социальные выплаты для лиц с инвалидностью, поскольку их размер зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных. Повышение этого показателя автоматически увеличило и эти выплаты.

Перерасчет произошел и в пенсионной сфере. Речь идет о минимальной пенсии по возрасту, ведь ее размер зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 января 2026 года этот показатель вырос с 2 361 до 2 595 гривен, а вместе с ним повысился и минимальный размер пенсии. Это означает, что пенсионеры с полным страховым стажем не могут получать меньше этой суммы — она является гарантированной государством.

Прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц фактически служит "базой" для пенсионных выплат. Именно от него зависят не только минимальные пенсии, но и различные доплаты и надбавки — за сверхурочный стаж, людям с инвалидностью из-за войны или за особые заслуги перед государством. В то же время с ростом прожиточного минимума автоматически увеличиваются и штрафы, поэтому за нарушение трудовых или социальных гарантий придется платить больше.