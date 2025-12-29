В Раде заговорили о несправедливости: минимальную пенсию предлагают поднять до 25 000 грн

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о повышении минимальной пенсии до 25 тысяч гривен. Нардеп Максим Заремский отмечает, что украинские пенсионеры должны получать деньги на жизнь, а не существование.

Народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Максим Заремский 24 декабря зарегистрировал законопроект №14330 о повышении минимальной пенсии. Сейчас он только получен на рассмотрение, ни одного голосования не происходило. Об этом известно с сайта парламента.

Почему необходимо повышение минимальной пенсии

Согласно принятому Государственному бюджету на 2026 год с 1 января в Украине увеличивается прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Со следующего года он составит 2595 гривен вместо 2361, и это подается Кабинетом Министров как часть многолетнего плана повышения минимальной пенсии.

В пояснительной записке отмечается, что этот показатель непосредственно является важным социальным и экономическим компонентом. Однако, учитывая ситуацию в стране, минимальная пенсия не соответствует реалиям и не способна обеспечить "хотя бы минимальный уровень, необходимый для жизни".

Аргументируя это тем, что сумма не способна обеспечить базовые условия для лица, утратившего трудоспособность, нардеп подчеркивает необходимость пересмотреть размер минимальной пенсии. Он пояснил, что пенсионеры должны получить минимально возможные условия для жизни, а не существования.

Повышение минимальной пенсии: детали

Заремский предлагает повысить прожиточный минимум до 25 тысяч гривен, а также:

обязать Нацбанк перечислить в бюджет не менее 176 миллиардов гривен;

внести изменения в закон о Госбюджете с учетом увеличения суммы части прибыли к распределению;

добавить 30 миллиардов гривен на пенсии к распределению расходов Госбюджета.

В записке говорится, что законопроект является сбалансированным и не требует дополнительных расходов из бюджета, а в случае его принятия можно будет привлекать деньги, зарезервированные как резервный фонд или для обслуживания государственного долга. Кроме того, предполагается, что средства могут поступить от партнеров или быть полученными с помощью займов.

