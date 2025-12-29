Нужны недели или месяцы: нардеп рассказал, где самая сложная ситуация со светом (видео)

Российская массированная атака на украинскую энергетику нанесла серьезный ущерб. Поэтому ремонтные работы могут длиться несколько недель или даже месяцев.

В то же время энергетики делают все возможно, чтобы уже сейчас вернуть энергоснабжение в украинские города. Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа", член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в эфире телеканала "Киев24".

"Удары были достаточно болезненными, потому что Россия била не только "шахедами" и ракетами, но и ракетами с кассетными боеприпасами", — рассказал нардеп.

Одно из попаданий кассетным боеприпасом пришлось по подстанции Киевской гидроэлектростанции. Она отвечает за выдачу электроэнергии, которая сгенерирована на ГЭС. Из-за этого там зафиксированы серьезные повреждения.

Відео дня

По его словам, пока нет точных сроков того, сколько могут продолжаться ремонтные работы. Сейчас энергетики пытаются запитать как можно больше потребителей, используя для этого "альтернативные варианты". В то же время он не назвал, о каких именно вариантах идет речь.

"Самая сложная ситуация остается в городе Бровары и городе Вышгород. Потому что там была поражена еще и подстанция "Укрэнерго" распределительная, которая по сути дает возможность доставлять электроэнергию в пригород Киева. Ситуация действительно сложная. Энергетики делают все возможно, чтобы в кратчайшие сроки подать всем электроэнергию", — отметил нардеп.

При этом он отметил, что погода на улице также является фактором, который влияет на работу энергетиков.

"Ситуация непростая, но (надеемся — ред.) постепенно удастся стабилизировать ситуацию, не восстановить работу, а именно стабилизировать. Потому что для восстановления всей инфраструктуры, которая пострадала только во время последней массированной атаки, нужны не недели, нужно где-то несколько недель, а возможно даже месяцы", — заявил депутат.

Он также рассказал о проблемах с оборудованием, в частности у оператора системы передачи. Речь идет о недостаточном количестве выключателей мощностью 110. Враг, атакуя подстанции, выбил значительную часть этого оборудования.

Зато ситуация с трансформаторами относительно нормальная. Все потому, что на большинстве подобных объектов построена система защиты второго уровня, что позволило уберечь оборудование даже от ракетных атак, хотя оно построено, чтобы защищать от "шахедов" и обломков.

Напомним, атака по объектам критической инфраструктуры привела к временному обесточиванию и оставила без тепла более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района Киевской области. Премьер-министр Юлия Свириденко сообщала о том, что без света остались 600 тысяч потребителей, а в столице фиксировали перебои с водо- и теплоснабжением.

Президент Зеленский сообщил об атаке с применением 500 дронов и 40 ракет, основное направление удара — Киев.