Потрібні тижні чи місяці: нардеп розповів, де найскладніша ситуація зі світлом (відео)

Російська масована атака на українську енергетику завдала серйозної шкоди. Через це ремонтні роботи можуть тривати декілька тижнів чи навіть місяців.

Водночас енергетики роблять все можливо, щоб вже зараз повернути енергопостачання в українські міста. Про це розповів нардеп від "Слуги народу", член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в етері телеканалу "Київ24".

"Удари були достатньо болючими, тому що Росія била не лише "шахедами" та ракетами, але й ракетами з касетними боєприпасами", — розповів нардеп.

Одне з влучань касетним боєприпасом прийшлося по підстанції Київської гідроелектростанції. Вона відповідає за видачу електроенергії, яка сгенерована на ГЕС. Через це там зафіксовані серйозні пошкодження.

За його словами, наразі немає точних термінів того, скільки можуть тривати ремонтні роботи. Наразі енергетики намагаються заживити якомога більше споживачів, використовуючи для цього "альтернативні варіанти". Водночас він не назвав, про які саме варіанти йдеться.

"Найскладніша ситуація залишається в місті Бровари та місті Вишгород. Тому що там була уражена ще й підстанція "Укренерго" розподільча, яка по суті дає можливість доставляти електроенергію до передмістя Києва. Ситуація дійсно складна. Енергетики роблять усе можливе, щоб в найкоротші терміни подати всім електроенергію", — зазначив нардеп.

Водночас він зазначив, що погода на вулиці також є чинником, який впливає на роботу енергетиків.

"Ситуація непроста, але (сподіваємось — ред.) поступово вдасться стабілізувати ситуацію, не відновити роботу, а саме стабілізувати. Тому що для відновлення всієї інфраструктури, яка постраждала лише під час останньої масованої атаки, потрібні не тижні, потрібно десь декілька тижнів, а можливо навіть місяці", — заявив депутат.

Він також розповів про проблеми з обладнанням, зокрема в оператора системи передачі. Йдеться про недостатню кількість вимикачів потужністю 110. Ворог, атакуючи підстанції, повибивав значну частину цього обладнання.

Натомість ситуація з трансформаторами відносно нормальна. Усе тому, що на більшості подібних обʼєктів збудована система захисту другого рівня, що дало можливість вберегти обладнання навіть від ракетних атак, хоча воно збудовано, аби захищати від "шахедів" та уламків.

Нагадаємо, атака по об’єктах критичної інфраструктури призвела до тимчасового знеструмлення та залишила без тепла понад 40% житлових будинків Києва та частину Обухівського району Київщини. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомляла про те, що без світла залишилися 600 тисяч споживачів, а у столиці фіксували перебої з водо- і теплопостачанням.

Президент Зеленський повідомив про атаку із застосуванням 500 дронів та 40 ракет, основний напрямок удару — Київ.