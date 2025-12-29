Социальные выплаты 2026 года: Гетманцев анонсировал изменения в программах помощи детям

Народный депутат Даниил Гетманцев назвал большим шагом увеличение суммы выплат на ребенка при рождении в 2026 году. Кроме того, он анонсировал пересмотр программ государственной помощи семьям с детьми с инвалидностью.

О социальных выплатах в 2026 году глава налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев рассказал в интервью Фокусу. Он упомянул об изменениях, заложенных в государственный бюджет на следующий год и запланированных на ближайшее будущее.

Гетманцев отметил, что увеличение с 1 января 2026 года суммы выплат на ребенка при рождении до 50 000 грн является существенным шагом в расширении государственной помощи украинцам.

"То, что нам удалось сделать — это помощь при рождении ребенка. Очень большой шаг", — сказал депутат.

Соцвыплаты в Украине: что может измениться

В 2027 году нардепы планируют изменить программу помощи семьям с детьми с инвалидностью.

Відео дня

"Мы полностью меняем эту программу. На сегодня этой помощью занимаются органы местного самоуправления. И где богатый бюджет — там он что-то выделяет, где бедный бюджет — вообще ничего нет. А проблема — это сто шестьдесят тысяч семей с детьми, которыми надо постоянно заниматься, которые нуждаются в уходе", — рассказал Гетманцев.

Он отметил, что часто такие семьи неполные: мать занимается ребенком сама и не может оставить его, чтобы зарабатывать деньги на содержание. По словам Гетманцева, сейчас семьи с детьми с инвалидностью получают от государства суммарно максимум 8 000 грн. Народный депутат рассказал, что они с коллегами предлагают:

выплаты 8 000 грн на детей с инвалидностью первой группы;

ввести ассистента, который будет помогать ухаживать за ребенком, и установить ему заработную плату 8 000 грн или минимальную;

услугу раннего вмешательства при рождении ребенка за счет бюджета;

сопровождение ребенка при обучении в детском саду, в школе или дома;

отдых родителям за счет государства.

"Все это мы предлагаем за счет государственного бюджета. Мы предлагаем убрать это вообще из органов местного самоуправления. Они не справляются с этим", — сказал Гетманцев.

Кроме того, депутаты намерены диджитализировать бюрократические процедуры, чтобы дети с инвалидностью могли получать справки в электронной форме, а также убрать норму, которая требует от родителей уволиться с работы, чтобы получать помощь.

По словам Гетманцева, соответствующий законопроект уже принят в первом чтении, а вскоре за него проголосуют и во втором.

"Там большие деньги. Это правда. На сегодня на это выделяется около двадцати миллиардов — а надо пятьдесят, то есть тридцать миллиардов нам нужно найти в 2027 году. Но я убежден, что из-за перераспределения программ внутри Минсоцполитики и из-за детенизации в 2027 году это уже будет отдельная статья в бюджете", — сказал народный депутат.

Напомним, Даниил Гетманцев в интервью Фокусу рассказывал, почему военные не получили надбавок в бюджете на 2026 год. По его словам, основными причинами являются ограниченные бюджетные ресурсы и масштабные уклонения бизнесов от уплаты налогов в Украине.

Также Гетманцев предлагал отменить старые формулы начисления пенсий, поскольку действующий подход фактически уменьшает размер заработанной выплаты примерно на 19%.