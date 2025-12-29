Соціальні виплати 2026: Гетманцев анонсував зміни у програмах допомоги дітям
Народний депутат Данило Гетманцев назвав великим кроком збільшення суми виплат на дитину при народженні у 2026 році. Крім того, він анонсував перегляд програм державної допомоги сім'ям із дітьми з інвалідністю.
Про соціальні виплати у 2026 році голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю Фокусу. Він згадав про зміни, закладені в державний бюджет на наступний рік і заплановані на найближче майбутнє.
Гетманцев зазначив, що збільшення з 1 січня 2026 року суми виплат на дитину при народженні до 50 000 грн є суттєвим кроком у розширенні державної допомоги українцям.
"Те, що нам вдалося зробити — це допомога при народженні дитини. Дуже великий крок", — сказав депутат.
Соцвиплати в Україні: що може змінитися
У 2027 році нардепи планують змінити програму допомоги сім'ям із дітьми з інвалідністю.
"Ми повністю змінюємо цю програму. На сьогодні цією допомогою опікуються органи місцевого самоврядування. І де багатший бюджет — там він щось виділяє, де бідний бюджет — взагалі нічого нема. А проблема — це сто шістдесят тисяч сімей, які мають діток, якими треба постійно опікуватися, які потребують догляду", — розповів Гетманцев.
Він зазначив, що часто такі родини є неповними: матір опікується дитиною сама і не може лишити її, щоб заробляти гроші на утримання. За словами Гетманцева, наразі сім'ї з дітьми з інвалідністю отримують від держави сумарно щонайбільше 8 000 грн. Народний депутат розповів, що вони з колегами пропонують:
- виплати 8 000 грн на дітей з інвалідністю першої групи;
- запровадити асистента, який буде допомагати доглядати за дитиною, і встановити йому заробітну плату 8 000 грн або мінімальну;
- послугу раннього втручання при народженні дитини коштом бюджету;
- супровід дитини при навчанні в дитячому садку, в школі або вдома;
- відпочинок батькам коштом держави.
"Все це ми пропонуємо коштом державного бюджету. Ми пропонуємо прибрати це взагалі з органів місцевого самоврядування. Вони не справляються з цим", — сказав Гетманцев.
Крім того, депутати мають намір диджиталізувати бюрократичні процедури, щоб діти з інвалідністю могли отримувати довідки в електронній формі, а також прибрати норму, яка вимагає від батьків звільнитися з роботи, щоб отримувати допомогу.
За словами Гетманцева, відповідний законопроєкт уже ухвалений в першому читанні, а незабаром за нього проголосують і в другому.
"Там великі гроші. Це правда. На сьогодні на це виділяється близько двадцяти мільярдів — а треба п'ятдесят, тобто тридцять мільярдів нам потрібно знайти у 2027 році. Але я переконаний, що через перерозподіл програм всередині Мінсоцполітики та через детінізацію у 2027 році це вже буде окрема стаття в бюджеті", — сказав народний депутат.
