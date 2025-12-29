Чому військові не отримали надбавок: Гетманцев назвав винних (відео)

Нардеп і голова податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев пояснив, чому українські військові не отримали заплановані надбавки. Основними причинами він назвав обмежені бюджетні ресурси та масштабне ухилення від сплати податків у бізнесі, що значно звужує фінансові резерви держави.

Під час інтерв’ю Фокусу Гетманцев зазначив, що рішення щодо підвищення зарплат військовим підтримували майже всі депутати. Проте для його реалізації необхідні видатки оцінюються від 100 мільярдів гривень і більше, що наразі є суттєвою перешкодою. За словами нардепа, окрема правка дозволяє депутатам проявити свою позицію конкретними діями, зокрема перераховуючи надбавки військовим.

Інтерв'ю з Данилом Гетманцевем на каналі Фокусу

За словами Гетманцева, додаткові ресурси для підвищення зарплат могли б з’явитися через детінізацію економіки та ліквідацію схем ухилення від податків. Він навів приклади подрібнення бізнесу на кілька ФОПів для мінімізації податків, схеми в ресторанній галузі, а також контрабанду товарів та інтернет-торгівлю, де ховаються значні доходи.

"Треба змусити цих людей сплачувати податки, не красти в армії податки. І це завдання правоохоронців і податкової", — підкреслив нардеп.

Етичний аспект питання Гетманцев вважає не менш важливим. Він наголосив, що депутати не мають морального права отримувати великі надбавки, поки вчителі, медики та військові не забезпечені гідною оплатою праці.

"Поки цього немає, особливо у війну, ти служиш. Ми як депутати служимо нашій Батьківщині. Ти маєш ставити на пріоритет служіння, а не матеріальну вигоду. Якщо для тебе пріоритетом є матеріальна вигода, йди працюй у бізнес. Багато є позицій, багато є вакансій зараз, і там можна заробляти, напевно, більше, набагато більше, ніж заробляє зараз народний депутат", — додав політик.

Щодо депутатів, які виступали проти підвищення, він зазначив, що вони мають можливість добровільно перерахувати свої щомісячні надбавки військовим у розмірі 120 тисяч гривень від кожного. Гетманцев підкреслив, що справжню позицію політика оцінюють не словами, а конкретними діями: якщо кошти витрачені на себе — це один випадок, а якщо спрямовані на підтримку армії — зовсім інший.

Гетманцев також зазначив, що деякі депутати щиро підтримували підвищення зарплат, сприймаючи це як антикорупційний захід, але він сам переконаний, що навіть у власних інтересах підвищення недоречне, поки суспільство не забезпечене гідними доходами.

Ба більше, політик підкреслив, що підвищення зарплат для державних службовців можливе лише після того, як держава забезпечить справедливу оплату праці ключових категорій населення. Лише після цього держслужбовці отримають моральне право на додаткові виплати.

"А ти такого морального права не маєш. Бо прийдуть перші, аби служити останнім. Бо ти маєш право на будь-яке підвищення тільки після того, як вчителі отримуватимуть пристойну заробітну плату, медики отримуватимуть пристойну заробітну плату, не кажучи вже про солдата на фронті або навіть в тилу", — підсумував він.

Про що ще розповідав Данило Гетьманцев в інтерв’ю Фокусу

Також під час інтерв'ю Гетманцев відзначив позицію колеги Мар’яни Безуглої щодо питання підвищення зарплат народним депутатам та назвав її щирою.

Окрім цього, він зазначив, що пенсійна система України несправедлива і потребує повного перегляду, бо чинні формули занижують виплати та залишають багато людей за межею бідності.